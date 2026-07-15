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Caída de un árbol en Chiguayante termina en millonaria condena: Municipio deberá pagar altísima suma a madre e hija aplastadas

El Tercer Juzgado Civil de Concepción determinó que el municipio incurrió en “falta de servicio” al no realizar la mantención y revisión del arbolado público

Gonzalo Miranda

Foto referencial

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El Tercer Juzgado Civil de Concepción acogió la demanda de indemnización de perjuicios y condenó a la Ilustre Municipalidad de Chiguayante a pagar una indemnización total de $25.000.000 por concepto de daño moral a una madre y su hija menor de edad.

Ambas resultaron con lesiones de diversa gravedad tras ser aplastadas por el ramaje de un árbol que se desplomó de forma imprevista en la vía pública en noviembre de 2023.

En el fallo, estableció de manera categórica la falta de servicio de la administración comunal, apuntando a una negligencia directa en la revisión, supervisión y mantención de la infraestructura verde bajo su tutela.

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“Compete a las municipalidades el deber de administrar los bienes municipales y nacionales de uso público ubicados en la comuna (...), lo que comprende no solo aquello vinculado al cuidado y conservación de tales bienes, sino también todo lo que tienda a precaver lesiones en la integridad corporal de las personas”, sostiene el documento.

El tribunal desestimó completamente los argumentos de la Municipalidad de Chiguayante, que intentó eximirse de responsabilidad catalogando el desplome como un “caso fortuito o fuerza mayor” o sugiriendo una supuesta exposición imprudente de las víctimas al daño.

Para el juez, la caída del ejemplar se debió única y exclusivamente a una deficiente conservación por parte del municipio, descartando cualquier factor externo impredecible.

Secuelas físicas y psicológicas: El desglose del daño

El fallo judicial detalló el duro proceso médico y emocional que debió enfrentar la familia, especialmente la menor de edad, factor clave para determinar el monto indemnizatorio. Entre las consecuencias ponderadas por el tribunal se encuentran el impacto traumático del accidente en plena vereda.

Además, mencionan la urgencia médica, exámenes complejos y una posterior cirugía de cráneo a la que debió someterse la niña, así como el el dolor físico y la aflicción de la madre, quien además de resultar herida, tuvo que presenciar cómo su hija quedaba gravemente lesionada.

Debido a esto, la justicia ordenó el pago de $15 millones para la menor y $10 para la madre.

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