;

“Es imposible cancelar algo que nunca fue confirmado”: ministra Natalia Duco explica rechazo al Estadio Nacional para conciertos de BTS

La autoridad explicó que el evento no contaba con decreto formal y detalló razones técnicas que impiden el uso del recinto para los shows programados.

Martín Neut

Ministra del Deporte, Natalia Duco

Ministra del Deporte, Natalia Duco / Sebastian Olavarria

La ministra del Deporte, Natalia Duco, se refirió a la polémica por la decisión del Instituto Nacional de Deportes (IND) de no autorizar el uso del Estadio Nacional para los conciertos de BTS, lo que mantiene en incertidumbre la realización de los shows programados para octubre.

Duco explicó en 24 Horas que el evento nunca contó con confirmación oficial. “Lo primero decir es que lamentamos la situación de la Army, pero es imposible cancelar algo que nunca fue confirmado”, señaló, acusando que es habitual que productoras vendan entradas sin decreto previo de autorización.

Revisa también:

ADN

Respecto de la decisión técnica, la autoridad indicó que el principal problema es el impacto del montaje del escenario 360°, que iría en el centro de la cancha.

“Tiene que convivir el deporte y la cultura”

“Más de 600 toneladas para el pasto del Estadio Nacional”, afirmó, agregando que esa condición afecta el estado del césped y la continuidad de actividades deportivas del recinto durante el año.

Duco sostuvo además que el Ministerio y el IND han mantenido conversaciones con la productora, remarcando que el recinto debe compatibilizar usos deportivos y culturales. “El parque Estadio Nacional es un espacio donde tiene que convivir el deporte y la cultura”, dijo, junto con precisar que se ofrecieron alternativas como la cancha sur.

Finalmente, reiteró que la empresa estaba informada del proceso previo a la resolución. “La productora estaba en conocimiento”, concluyó.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad