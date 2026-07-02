“Es imposible cancelar algo que nunca fue confirmado”: ministra Natalia Duco explica rechazo al Estadio Nacional para conciertos de BTS

La ministra del Deporte, Natalia Duco, se refirió a la polémica por la decisión del Instituto Nacional de Deportes (IND) de no autorizar el uso del Estadio Nacional para los conciertos de BTS, lo que mantiene en incertidumbre la realización de los shows programados para octubre.

Duco explicó en 24 Horas que el evento nunca contó con confirmación oficial. “Lo primero decir es que lamentamos la situación de la Army, pero es imposible cancelar algo que nunca fue confirmado”, señaló, acusando que es habitual que productoras vendan entradas sin decreto previo de autorización.

Respecto de la decisión técnica, la autoridad indicó que el principal problema es el impacto del montaje del escenario 360°, que iría en el centro de la cancha.

“Tiene que convivir el deporte y la cultura”

“Más de 600 toneladas para el pasto del Estadio Nacional”, afirmó, agregando que esa condición afecta el estado del césped y la continuidad de actividades deportivas del recinto durante el año.

Duco sostuvo además que el Ministerio y el IND han mantenido conversaciones con la productora, remarcando que el recinto debe compatibilizar usos deportivos y culturales. “El parque Estadio Nacional es un espacio donde tiene que convivir el deporte y la cultura”, dijo, junto con precisar que se ofrecieron alternativas como la cancha sur.

Finalmente, reiteró que la empresa estaba informada del proceso previo a la resolución. “La productora estaba en conocimiento”, concluyó.