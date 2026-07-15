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¿Qué pasa con internet si falla la red por el temporal? Gobierno anuncia plan especial de emergencia

La autoridad desplegó un protocolo nacional que incluye respaldo energético, monitoreo de infraestructura y herramientas para mantener conectados a los usuarios.

Nelson Quiroz

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GETTY IMAGES / Xavier Lorenzo

Ante el sistema frontal que afecta a diversas regiones del país, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), presentó este miércoles el Plan Nacional de Conectividad en Emergencias, una estrategia destinada a garantizar la continuidad de los servicios de internet y telefonía durante eventuales cortes o fallas provocadas por el temporal.

La iniciativa fue encabezada por la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, junto a representantes de empresas de telefonía móvil, internet e infraestructura crítica, quienes participaron en la primera mesa de contingencia para coordinar medidas preventivas y reforzar la respuesta ante posibles afectaciones en las redes.

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AGENCIA UNO / MIGUEL ANGEL BUSTOS/ AgenciaUno

“Estamos desplegados a nivel nacional para enfrentar el sistema frontal. Nuestro foco es resguardar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones, que hoy son esenciales para la seguridad de las personas, ya que permiten informarse, coordinar ayuda y actuar oportunamente en situaciones de emergencia”, señaló la autoridad.

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¿Qué contempla el plan?

El plan contempla 10 medidas principales, entre ellas el monitoreo permanente de las redes móviles y de fibra óptica, el refuerzo del respaldo energético de sitios críticos, la coordinación con empresas eléctricas para la reposición prioritaria del suministro y la activación del Roaming Automático Nacional de Emergencia, herramienta que permite que usuarios puedan conectarse a distintas compañías en zonas afectadas.

Además, se dispuso la supervisión de redes troncales mediante centros de operación activos las 24 horas, el despliegue de vehículos móviles de telecomunicaciones, la activación de cuadrillas técnicas para reparar infraestructura dañada y la fiscalización del funcionamiento del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para el envío de mensajes georreferenciados a la población.

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Subsecretaría de Telecomunicaciones

Desde el Gobierno también llamaron a la ciudadanía a utilizar responsablemente las redes durante la emergencia, priorizando llamadas breves, mensajes de texto y aplicaciones de mensajería, evitando actividades que puedan generar saturación, como descargas de archivos pesados o transmisiones prolongadas de video.

La medida se adopta mientras distintas zonas del país enfrentan los efectos del sistema frontal, con reportes de lluvias intensas, vientos, cortes preventivos de rutas y monitoreo de sectores vulnerables ante posibles inundaciones y crecidas de cauces.

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