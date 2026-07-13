Mercado de fichajes en Chile: altas y bajas de los equipos de Primera División para la segunda rueda / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Pese al desarrollo del Mundial 2026, el fútbol chileno no ha parado, teniendo la disputa de partidos de la Copa de la Liga y la Copa Chile.

Sin embargo, al margen de eso, los clubes de la Liga de Primera también se han movido en torno al mercado de fichajes invernal.

Esta etapa, eso sí, tiene ciertas particularidades, pues puede haber un máximo de tres refuerzos, cifra que puede aumentar si se suman jugadores sub 21 o si hay una venta de un futbolista por sobre los 250 mil dólares.

Con plazo hasta la cuarta fecha de la segunda rueda (14 de agosto), en ADN.CL te actualizamos del mercado de fichajes en los 16 clubes de la Primera División.

Audax Italiano

Altas: Patricio Graff (DT), César Pinares (Deportes Limache), Ariel Uribe (Universidad de Concepción).

Bajas:

Cobresal

Altas: Felipe Villagrán (Everton), Matías Olguín (Magallanes), Janpol Morales (Comunicaciones, GUA), Martín Espinoza (Universidad de Chile).

Bajas:

Colo Colo

Altas:

Bajas: Cristián Riquelme.

Coquimbo Unido

Altas: Facundo Pons (San Martin de Tucumán, ARG)

Bajas:

Deportes Concepción

Altas:

Bajas:

Deportes La Serena

Altas: Ignacio Sáez (Universidad de Chile).

Bajas:

Deportes Limache

Altas: Tiago Galletto (Avs FS, POR), Hugo Martínez (Libertad, PAR), Vicente Cárcamo (Universidad Católica).

Bajas: Joaquín Montecinos.

Everton

Altas: Josué Ovalle (Mazatlán, MEX)

Bajas: Felipe Villagrán, Dieter Villalpando.

Huachipato

Altas:

Bajas:

O’Higgins

Altas:

Bajas:

Ñublense

Altas:

Bajas:

Palestino

Altas: Marcelo Eggel (Deportivo Maipú, ARG)

Bajas:

Universidad Católica

Altas:

Bajas: Vicente Cárcamo.

Universidad de Chile

Altas: Gonzalo Reyna (Racing Club, ARG)

Bajas: Felipe Salomoni, Ignacio Sáez, Martín Espinoza, Fernando Osorio (Tepatitlán, MEX)

Universidad de Concepción

Altas: Iam González (Deportes Iquique), Francisco Romero (Sportivo Trinidense, PAR).

Bajas:

Unión La Calera

Altas:

Bajas: