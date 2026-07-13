Mercado de fichajes en Chile: altas y bajas de los equipos de Primera División para la segunda rueda
En ADN.CL repasamos los movimientos en los elencos de la Liga de Primera de cara al segundo semestre.
Pese al desarrollo del Mundial 2026, el fútbol chileno no ha parado, teniendo la disputa de partidos de la Copa de la Liga y la Copa Chile.
Sin embargo, al margen de eso, los clubes de la Liga de Primera también se han movido en torno al mercado de fichajes invernal.
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Esta etapa, eso sí, tiene ciertas particularidades, pues puede haber un máximo de tres refuerzos, cifra que puede aumentar si se suman jugadores sub 21 o si hay una venta de un futbolista por sobre los 250 mil dólares.
Con plazo hasta la cuarta fecha de la segunda rueda (14 de agosto), en ADN.CL te actualizamos del mercado de fichajes en los 16 clubes de la Primera División.
Audax Italiano
Altas: Patricio Graff (DT), César Pinares (Deportes Limache), Ariel Uribe (Universidad de Concepción).
Bajas:
Cobresal
Altas: Felipe Villagrán (Everton), Matías Olguín (Magallanes), Janpol Morales (Comunicaciones, GUA), Martín Espinoza (Universidad de Chile).
Bajas:
Colo Colo
Altas:
Bajas: Cristián Riquelme.
Coquimbo Unido
Altas: Facundo Pons (San Martin de Tucumán, ARG)
Bajas:
Deportes Concepción
Altas:
Bajas:
Deportes La Serena
Altas: Ignacio Sáez (Universidad de Chile).
Bajas:
Deportes Limache
Altas: Tiago Galletto (Avs FS, POR), Hugo Martínez (Libertad, PAR), Vicente Cárcamo (Universidad Católica).
Bajas: Joaquín Montecinos.
Everton
Altas: Josué Ovalle (Mazatlán, MEX)
Bajas: Felipe Villagrán, Dieter Villalpando.
Huachipato
Altas:
Bajas:
O’Higgins
Altas:
Bajas:
Ñublense
Altas:
Bajas:
Palestino
Altas: Marcelo Eggel (Deportivo Maipú, ARG)
Bajas:
Universidad Católica
Altas:
Bajas: Vicente Cárcamo.
Universidad de Chile
Altas: Gonzalo Reyna (Racing Club, ARG)
Bajas: Felipe Salomoni, Ignacio Sáez, Martín Espinoza, Fernando Osorio (Tepatitlán, MEX)
Universidad de Concepción
Altas: Iam González (Deportes Iquique), Francisco Romero (Sportivo Trinidense, PAR).
Bajas:
Unión La Calera
Altas:
Bajas:
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