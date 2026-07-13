Si ya tuviste influenza, ¿puedes volver a contagiarte en el mismo invierno? Esto dicen los expertos

Si ya tuviste influenza, ¿puedes volver a contagiarte en el mismo invierno? / raquel arocena torres

Según el último Informe de Circulación de Virus Respiratorios, la Influenza A sigue siendo la predominante, con un 24,7% de los casos detectados. Sin embargo, la Influenza B ya representa el 21,6% y afecta principalmente a personas de entre 15 y 54 años.

Al respecto, la doctora Loreto Twele, pediatra y jefa de Urgencias de Interclínica Puerto Varas, explica que haber tenido influenza una vez no garantiza protección durante todo el invierno.

Además, la inmunidad que deja la infección disminuye con el tiempo y protege principalmente frente al virus que causó el contagio. Por ello, la especialista recalcó que la vacunación anual sigue siendo la medida más efectiva.

A esto se suma que este invierno también circulan otros virus respiratorios, como el Covid-19, por lo que incluso pueden producirse coinfecciones que aumentan el riesgo de complicaciones.

En ese contexto, la doctora Carolina Herrera, broncopulmonar de Clínica Dávila Ñuñoa, llamó a no postergar la vacunación. Y recordó que hoy es posible acceder a la inmunización en diferentes recintos.

Asimismo, advirtió que cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas, una cifra que refleja la importancia de inmunizarse.

Finalmente, las especialistas recomendaron no bajar la guardia durante las próximas semanas. El regreso a clases, las bajas temperaturas y el aumento de las actividades en espacios cerrados favorecen la transmisión de los virus respiratorios.