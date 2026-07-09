;

Minsal alerta por aumento de hospitalizaciones en adultos mayores: influenza A sigue siendo el virus predominante

El organismo insistió en reforzar la vacunación contra la influenza, especialmente en los grupos de mayor riesgo.

Javiera Rivera

Minsal alerta por aumento de hospitalizaciones en adultos mayores: influenza A sigue siendo el virus predominante

Minsal alerta por aumento de hospitalizaciones en adultos mayores: influenza A sigue siendo el virus predominante

El Ministerio de Salud (Minsal) dio a conocer un nuevo balance de la Campaña de Invierno 2026, en el que informó que la Influenza A continúa siendo el virus respiratorio predominante en Chile.

Aunque la positividad de las muestras respiratorias disminuyó de 51,4% a 47,9%, la Influenza A concentró el 24,7% de los casos, seguida por la Influenza B (21,6%) y el Rinovirus (18%).

En cuanto a las hospitalizaciones, la coordinadora de la campaña, Valentina Pino, detalló que las atenciones en mayores de 65 años aumentaron 5,7% y las hospitalizaciones 2,8% respecto de la semana anterior.

Revisa también

ADN

La cobertura de vacunación contra la influenza alcanzó el 77%, aunque sigue siendo baja entre las personas de 60 años y más (61,4%), los niños de 6 meses a 5 años (61,8%) y las embarazadas (68,6%).

Frente al retorno a clases, el jefe de Epidemiología, Jorge Vilches, llamó a no bajar la percepción de riesgo y a vacunarse para reducir el impacto de la circulación de virus respiratorios.

Contenido patrocinado

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: &#039;Me van a ver muchas veces...&#039;

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: 'Me van a ver muchas veces...'

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

&#039;El final más increíble&#039;: Vin Diesel enciende los motores de &#039;Fast Forever&#039; con un emotivo mensaje desde el set

'El final más increíble': Vin Diesel enciende los motores de 'Fast Forever' con un emotivo mensaje desde el set

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: &#039;usa ropa de 12 meses y tiene 5&#039;

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: 'usa ropa de 12 meses y tiene 5'

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: &#039;Ella estaba a una semana de casarse&#039;

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: 'Ella estaba a una semana de casarse'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad