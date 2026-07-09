Minsal alerta por aumento de hospitalizaciones en adultos mayores: influenza A sigue siendo el virus predominante

El Ministerio de Salud (Minsal) dio a conocer un nuevo balance de la Campaña de Invierno 2026, en el que informó que la Influenza A continúa siendo el virus respiratorio predominante en Chile.

Aunque la positividad de las muestras respiratorias disminuyó de 51,4% a 47,9%, la Influenza A concentró el 24,7% de los casos, seguida por la Influenza B (21,6%) y el Rinovirus (18%).

En cuanto a las hospitalizaciones, la coordinadora de la campaña, Valentina Pino, detalló que las atenciones en mayores de 65 años aumentaron 5,7% y las hospitalizaciones 2,8% respecto de la semana anterior.

La cobertura de vacunación contra la influenza alcanzó el 77%, aunque sigue siendo baja entre las personas de 60 años y más (61,4%), los niños de 6 meses a 5 años (61,8%) y las embarazadas (68,6%).

Frente al retorno a clases, el jefe de Epidemiología, Jorge Vilches, llamó a no bajar la percepción de riesgo y a vacunarse para reducir el impacto de la circulación de virus respiratorios.