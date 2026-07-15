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Latife Soto se da vuelta la chaqueta y revela al verdadero ganador del Mundial 2026 con nueva predicción: ojo al dato

La tarotista fue invitada a La Hora de Jugar en la previa a los partidos más importantes del torneo.

Javier Méndez

Latife Soto se da vuelta la chaqueta y revela al verdadero ganador del Mundial 2026 con nueva predicción: ojo al dato

Antes de que se diera inicio al Mundial 2026, la conocida tarotista nacional Latife Soto lanzó un presagio erróneo. Cada vez que alguien le preguntaba quién alzaría la copa el 19 de julio, apuntaba a Portugal.

Eso sí, también se encargó de advertir un punto clave para evitar el hate desmedido. “Yo me puedo equivocar, pero te lo juro que he estado visualizando hace rato, hace meses que veo a Portugal”, señaló a finales de junio.

Ahora que fue invitada nuevamente a La Hora de Jugar, y con Cristiano Ronaldo fuera de carrera, actualizó su pronóstico ante Francisco “Chapu” Puelles.

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“¿Quién va a ser el campeón del mundo según las cartas de la Lati?”, planteó el animador del espacio de las tardes.

Para mí este examen es como de los que ya son campeones del mundo, de los que ya fueron en el último Mundial”, respondió Soto.

“¿O sea, Argentina?”, preguntó Chapu con notable sorpresa en su rostro.

“A bailar tango felices, che, boludo. De nuevo se llevan la copa”, adelantó la autodenominada guía espiritual.

“La que dijo que veía a Cristiano levantar la Copa”, recordó un usuario de Instagram. “Qué bueno que nunca acierta”, disparó otro.

“Es como el Iván Torres de los tarotistas”, remató otra voz.

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