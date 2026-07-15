La desubicada talla de José Antonio Neme en el Mucho Gusto que sacó ronchas: “Siempre quiere ser el florero”

Esta semana, durante el matinal Mucho Gusto, el periodista José Antonio Neme lanzó una broma que no convenció a todos.

La situación ocurrió el martes, cuando presentaron a su compañera de labores, la periodista Marianne Schmidt, conocida como “la Gringa”.

Cuando la periodista apareció en escena, el animador lanzó: “¿Qué? ¿No es la Tigresa del Oriente? ¿O una raya más para la cebra?”. Schmidt lucía una prenda en blanco y negro tipo animal print.

“Está bonito, está bonito”, la arregló el amigo de Latife Soto. “Al tigre”, respaldó Karen Doggenweiler, quien le lanzó flores a su colega por la vestimenta antes de adentarse en los temas del día.

Los comentarios no tardaron en aparecer. Mientras algunos apoyaron al comunicador, otros se situaron en la vereda de la experta en pautas internacionales.

“No se habla ni se grita sobre el look y físico de una persona. Respeta y serás respetado”, se lee en una de las reacciones. “Siempre Neme quiere ser el florero. Hay que chantarlo de repente”, planteó otro. “Neme, te adoro, pero tú te vistes como el hoyo”, sumó otra voz.

“Es una broma claramente... cómo tan grave”, cuestionó otro usuario en Instagram. “Tan pesada la gringa, yo creo que se hacen los simpáticos con ella”, se descargó una mujer.