Thierry Henry, leyenda del fútbol francés y campeón del mundo en 1998, realizó un impresionante análisis sobre las claves que llevaron a España a neutralizar a Francia en las semifinales del Mundial 2026, duelo donde el equipo de Luis de la Fuente se impuso por 2-0.

El exdelantero de Arsenal y Barcelona realizó una brillante exposición táctica en Fox Sports, cadena en la que comparte pantalla con figuras como Zlatan Ibrahimović y Alexi Lalas. Su intervención rápidamente se viralizó y está dando la vuelta al mundo.

“Francia fue una decepción y España fue infinitamente superior en cada sector del campo”, comenzó señalando Henry.

Sobre el juego del conjunto español, agregó: “Yo lo he experimentado como jugador contra España, y también como entrenador. Lo he experimentado también con el Barcelona”.

“Tienes que entender que el balón se mueve. Todos tienen que mantenerse en su posición. Confía en tus compañeros y deja que el balón circule. Aquí se puede ver cómo se abren constantemente para atraer al rival. Hay movimiento. Nadie permanece todo el tiempo en el mismo sitio. Ves a los jugadores moverse, pero cada uno ocupa la zona en la que debe estar”, continuó.

Luego, Henry se detuvo en el segundo tanto de España, obra de Pedro Porro, para realizar un detallado análisis. Al respecto, afirmó: “Suena sencillo, ¿verdad? 2-0 en una semifinal de un Mundial. Te limitas a pasar el balón alrededor de Francia como si no estuvieran allí. Eso es lo que intento decirte, que no importa si juega el Bayern, si es Nico Williams o quien sea, saben lo que tienen que hacer desde que tienen 9 años".

“No importa quién llega o quién no llega. Lo saben. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu filosofía? ¿Cuál es tu identidad? Cuando un tipo llega, incluso si es la primera, segunda o tercera competición, sabe el sistema porque juega en el mismo sistema. Es bastante sencillo, ¿verdad?”, sentenció.