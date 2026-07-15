Lluvia por sistema frontal: ¿Cuántos milímetros caerán en Santiago y cómo se miden? / Hans Scott

La lluvia en Santiago volverá con fuerza esta semana por el avance de un tren de sistemas frontales que afectará a gran parte de la zona central.

El evento comenzaría a sentirse con mayor claridad desde este jueves 16 de julio, jornada en que se esperan las primeras precipitaciones relevantes en la Región Metropolitana.

¿Cuántos milímetros caerán en Santiago? Pronóstico del tiempo actualizado

La meteoróloga Michelle Adam adelantó en Tu Día que las primeras gotas podrían comenzar cerca del mediodía del jueves, aunque los pulsos más intensos llegarían durante el viernes.

Según su estimación, hasta las 20:00 horas del domingo podrían acumularse cerca de 130 milímetros de agua en gran parte de la capital.

En sectores precordilleranos, como San José de Maipo, La Reina, La Florida, Peñalolén, Las Condes y Puente Alto, los montos podrían llegar incluso a 150 milímetros.

También se proyectan acumulados relevantes en zonas del surponiente de la capital, como Melipilla, Talagante, Maipú y Pudahuel.

Otros reportes meteorológicos han coincidido en que Santiago podría recibir entre 100 y 150 milímetros durante el evento, mientras que las autoridades mantienen atención especial por posibles anegamientos, crecidas de cauces y problemas en sectores de mayor riesgo.

¿Cómo se miden los milímetros de lluvia?

Cuando se habla de milímetros de lluvia, no se mide la profundidad de una calle inundada ni el nivel de un río. La cifra corresponde al agua acumulada en una superficie plana. En simple, 1 milímetro de lluvia equivale a 1 litro de agua por cada metro cuadrado.

Por ejemplo, si caen 100 milímetros, eso significa que en un metro cuadrado se acumularían 100 litros de agua, siempre que no escurra, se filtre o se evapore.

La medición se realiza con un instrumento llamado pluviómetro, que recoge el agua caída y permite calcular el total acumulado durante un periodo determinado.

¿Hasta cuándo duraría la lluvia en Santiago?

El sistema frontal podría dejar precipitaciones entre el jueves y el domingo, con pausas e intensidades variables. Sin embargo, al tratarse de un evento en desarrollo, los montos finales pueden cambiar según el avance de los sistemas frontales.