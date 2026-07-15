;

Chile no tuvo Mundial 2026, pero Milad sí: presidente de la ANFP asistirá a la final de la Copa del Mundo

Según información de ADN Deportes, tanto el mandamás del fútbol chileno como su secretario ejecutivo, Jorge Yunge, viajarán al partido que se disputará en Nueva York.

Carlos Madariaga

Eduardo Figueroa

Chile no tuvo Mundial 2026, pero Milad sí: presidente de la ANFP asistirá a la final de la Copa del Mundo

Chile no tuvo Mundial 2026, pero Milad sí: presidente de la ANFP asistirá a la final de la Copa del Mundo / Agencia Getty

Este miércoles se terminarán de resolver los finalistas del Mundial 2026, donde España aguarda rival del ganador del cruce entre Argentina e Inglaterra.

Este choque, que zanjará al campeón del Mundo, está agendado para el domingo 19 de julio, en el MetLife Stadium de Nueva York, donde también se prepara un gran espectáculo tanto en la previa como en el entretiempo del compromiso, el cual se extenderá más de lo habitual producto del despliegue requerido.

Revisa también:

ADN

FIFA tiene una diversidad de invitados a dicha fiesta, incluyendo a los presidentes y secretarios generales de todas sus federaciones asociadas.

Eso, claro, incluye a Chile, cuestión que fue acogida por los principales representantes del balompié nacional.

Según información de ADN Deportes, tanto Pablo Milad como Jorge Yunge viajarán a Nueva York y estarán presentes en la final del Mundial 2026, representando a un país que completó 12 años ausente de las Copas del Mundo.

Cabe recordar que ambos personeros ya dijeron presente en el duelo inaugural del Mundial 2026, cuando México venció a Sudáfrica, también invitados por FIFA en virtud de sus cargos en el fútbol chileno.

Contenido patrocinado

&#039;Un año entero sin plata ni comida. No tenía para comprarme un juego de sábanas&#039;

'Un año entero sin plata ni comida. No tenía para comprarme un juego de sábanas'

¡Irreconocible! Tom Cruise sacude Hollywood con el primer tráiler de &#039;Digger&#039;: la sátira extrema de Alejandro G. Iñárritu

¡Irreconocible! Tom Cruise sacude Hollywood con el primer tráiler de 'Digger': la sátira extrema de Alejandro G. Iñárritu

De la pasarela a tu cosmetiquero: Las paletas metálicas conquistarán la temporada 2026-2027

De la pasarela a tu cosmetiquero: Las paletas metálicas conquistarán la temporada 2026-2027

El problema nunca fue BTS: la señal que Chile terminó enviando al mundo

El problema nunca fue BTS: la señal que Chile terminó enviando al mundo

La llamativa tradición de los conciertos de Rosalía que los fans chilenos podrán vivir en vivo

La llamativa tradición de los conciertos de Rosalía que los fans chilenos podrán vivir en vivo

Muchos no lo saben: Así puedes suspender el cobro del CAE por 6 meses si cumples este requisito

Muchos no lo saben: Así puedes suspender el cobro del CAE por 6 meses si cumples este requisito

Muere querido actor que brilló en los 80s: Se ganó un lugar especial en el corazón de los chilenos

Muere querido actor que brilló en los 80s: Se ganó un lugar especial en el corazón de los chilenos

Laura Prieto confesó el secreto que ocultó durante meses tras terminar con Julio César Rodríguez: &#039;Lo hablamos y...&#039;

Laura Prieto confesó el secreto que ocultó durante meses tras terminar con Julio César Rodríguez: 'Lo hablamos y...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad