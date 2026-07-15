Chile no tuvo Mundial 2026, pero Milad sí: presidente de la ANFP asistirá a la final de la Copa del Mundo / Agencia Getty

Este miércoles se terminarán de resolver los finalistas del Mundial 2026, donde España aguarda rival del ganador del cruce entre Argentina e Inglaterra.

Este choque, que zanjará al campeón del Mundo, está agendado para el domingo 19 de julio, en el MetLife Stadium de Nueva York, donde también se prepara un gran espectáculo tanto en la previa como en el entretiempo del compromiso, el cual se extenderá más de lo habitual producto del despliegue requerido.

FIFA tiene una diversidad de invitados a dicha fiesta, incluyendo a los presidentes y secretarios generales de todas sus federaciones asociadas.

Eso, claro, incluye a Chile, cuestión que fue acogida por los principales representantes del balompié nacional.

Según información de ADN Deportes, tanto Pablo Milad como Jorge Yunge viajarán a Nueva York y estarán presentes en la final del Mundial 2026, representando a un país que completó 12 años ausente de las Copas del Mundo.

Cabe recordar que ambos personeros ya dijeron presente en el duelo inaugural del Mundial 2026, cuando México venció a Sudáfrica, también invitados por FIFA en virtud de sus cargos en el fútbol chileno.