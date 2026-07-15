“Chile apoya la soberanía argentina sobre las Islas Malvina (...) Su país apoyó la demanda marítima boliviana”

El senador por la Región de Magallanes, Alejandro Kusanovic, respondió a los cuestionamientos realizados por la parlamentaria argentina Cristina López, luego de que esta pidiera explicaciones por el tránsito del buque de guerra británico HMS Medway (P223) en la zona austral.

La legisladora opositora solicitó al Poder Ejecutivo argentino antecedentes sobre el trayecto y el historial de la embarcación de la Royal Navy, que recaló en Punta Arenas durante julio.

Según López, el navío estaría asignado “al despliegue militar británico en las Islas Malvinas”.

Cruce por paso de buque de guerra británico

A través de su cuenta de X, la parlamentaria argentina cuestionó el paso del buque y apuntó directamente al Gobierno de su país. “¿Cómo puede un buque de guerra británico navegar por aguas argentinas sin que el Gobierno dé explicaciones?”, escribió.

López también criticó que el despliegue se realizara “desde nuestras Islas Malvinas, ocupadas ilegalmente por el Reino Unido”, reactivando la sensibilidad diplomática en torno a la disputa territorial que Argentina mantiene con Reino Unido.

Frente a esos dichos, Kusanovic recordó en primer término la postura histórica de Chile respecto del reclamo argentino. “Chile apoya la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, también los esfuerzos en tal sentido”, señaló.

Sin embargo, el senador también apuntó a la posición que tuvo Argentina frente a controversias que afectaron directamente a Chile. “¡Su país apoyó la década pasada la demanda marítima boliviana, contra el interés de Chile!”, afirmó.

Finalmente, el parlamentario magallánico cerró su respuesta remarcando la autonomía chilena frente a decisiones vinculadas a su territorio y puertos. “Somos un país soberano”, expresó.