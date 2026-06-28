Ni Argentina ni Francia: tarotista revela el impensado ganador del Mundial 2026 (y qué pasó con la ‘invasión’ alien) / Stuart Franklin

Al margen de los jugadores y el deporte como tal, otro grupo de personas que ha acaparado la atención en medio del Mundial 2026 son los supuestos videntes que pueden “adelantar” situaciones del futuro con tan solo lanzar un par de cartas del tarot o al “conectarse” con fuerzas invisibles al ojo común.

Algunas voces solo han ahondado, con mayor o menor éxito, en los resultados. Mientras que otras fueron más allá: Vó Bahiana se atrevió con una visión hollywoodense y sumó una invasión alienígena en el partido entre Brasil y Escocia. Obviamente, nunca ocurrió y luego se defendió diciendo que solo había sido un sueño.

Esta semana, durante un contacto con el programa Primer Palo de La Nuestra, la tarotista nacional Latife Soto volvió a referirse al evento más importante del balompié que hoy se disputa entre tres países. Ahí habló de aliens y vencedores.

“La verdad de las cosas, yo creo que esto fue un anuncio de oscuridad, para meter miedo y alimentarse del miedo”, planteó ‘Lati’ al recordar la falsa alarma de personajes foráneos de extraña apariencia y moderna tecnología.

“Igual te tienes que guardar algunas cosas. Yo siempre le digo a la gente que estoy guiando: ‘el primer pensamiento que llega a ti viene de la fuente divina y de la luz. El segundo, de la oscuridad’”, explicó.

Luego vino la pregunta de rigor: ¿Qué selección logrará alzar la dorada copa de la vigésima tercera edición del torneo planetario?.

“El año pasado lo dije en noviembre y hace unos tres meses en La Hora de Jugar de Mega (...) yo amo a Argentina, y siempre les anuncié que volverían a ser campeones, pero ahora yo hace mucho rato que veo a Portugal“, lanzó. Sorpresa en los rostros.

“Veo a Cristiano Ronaldo ganando esa copa. Yo me puedo equivocar, pero te lo juro que he estado visualizando hace rato, hace meses que veo a Portugal”, insistió.

“Yo pienso que estas elites son así, al final chicos, va a dar una sorpresa y él se va a retirar con esa copa”, concluyó.

Un dato extra: según Soto, Argentina solo alcanzaría los cuartos de final.