En una conversación con la Academia de Emprendedores, Rosario Ganderats, socia de IntermToGo, presentó una solución innovadora para empresas que necesitan profesionalizarse sin contratar gerentes permanentes.

La iniciativa conecta experiencia validada con retos específicos a través de talento fraccional, permitiendo que las compañías resuelvan “nudos” críticos de forma ágil.

Ganderats explica que el modelo nace porque las organizaciones “necesitan tener ejecutivos en el momento correcto por el tiempo que los necesitan".

Esta modalidad es ideal para etapas de crecimiento acelerado, fusiones o la ejecución de proyectos estratégicos que la dotación interna no logra concretar.

“No necesitan aumentar su dotación”

La flexibilidad es el corazón de la propuesta. Según la experta, “fraccional significa que tú puedes trabajar 3 horas a la semana en una compañía durante un año... o trabajas durante 3 meses todo el día".

Esto permite acceder a perfiles de alta dirección bajo demanda, adaptándose totalmente al presupuesto y necesidades de cada negocio.

El enfoque principal de IntermToGo es la eficiencia operativa. Ganderats enfatiza que “las compañías no necesitan aumentar su dotación de manera permanente para problemas que son temporales", ofreciendo una alternativa a los desafíos que hoy son puntuales en un mundo de negocios que ha cambiado.

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