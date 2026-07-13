Durante una nueva clase magistral en el programa Academia de Emprendedores, en conversación con el periodista Leo Meyer, la Jefa de Vínculo Territorial de CCU, Pamela González Tornero, definió este concepto como una estrategia de negocio que permite generar valor compartido y una conexión cercana con los vecinos.

Según la especialista, el propósito fundamental de esta gestión es claro: “¿Qué importa acá? Que las personas estén mejor con nosotros que sin nosotros”.

González enfatizó que este activo requiere una presencia física y coherente, advirtiendo que el territorio “nos dice cosas aunque no nos hable”.

“Estamos llamados a hacer esta estrategia recorriendo el territorio con los pies y no mirándolo desde Google Earth", señaló, diferenciando el compromiso real del simple “relacionamiento” tradicional que suele aparecer solo para inauguraciones o para “cortar la cinta”.

“Matriz Territorial a Escala Humana”

La transparencia y la apertura de procesos son herramientas clave para combatir la desconfianza ciudadana y crear un “colchón reputacional” que proteja la operación.

La experta destacó que esto es aplicable tanto a grandes corporaciones como a pymes, quienes pueden liderar sus barrios actuando como conectores o apoyando a la comunidad en la postulación a fondos públicos cuando no existen recursos financieros directos.

Como ejemplo de impacto, mencionó el proyecto de agua potable en Coinco junto a Cachantún, donde el acompañamiento sostenido permitió beneficiar a miles de personas.

Para facilitar este camino a otras organizaciones, la especialista puso a disposición su “Matriz Territorial a Escala Humana”, una herramienta de autodiagnóstico con seis dimensiones diseñada para evaluar y mejorar el impacto local de cualquier empresa.

Academia de Emprendedores y más

Radio ADN se transforma de lunes a viernes desde las 21 horas en la sala de clases de la Academia de Emprendedores, siempre con el apoyo del Banco de Chile y el liderazgo del periodista Leo Meyer. Puedes enviar tus preguntas y audios para los profesores a través de holaleo.cl ¡Te esperamos!