Lluvia llega a Santiago hoy: a esta hora comienza el temporal en la región Metropolitana

La lluvia llegará este miércoles a Santiago, en la previa del sistema frontal que afectará a la Región Metropolitana y a buena parte de la zona central del país durante los próximos días.

Según la Dirección Meteorológica de Chile, las precipitaciones en la capital comenzarían durante horas de la tarde.

Por lo mismo, las autoridades llamaron a planificar traslados, revisar techumbres y mantenerse atento a posibles actualizaciones del pronóstico.

A qué hora llueve en Santiago hoy miércoles

De acuerdo con el sitio AccuWeather, la lluvia podría comenzar cerca de las 14:00 horas en distintos sectores de Santiago, con intensidad variable durante la jornada.

El mismo pronóstico anticipa que las precipitaciones podrían retomarse nuevamente desde las 20:00 horas, por lo que el regreso a casa durante la tarde-noche podría verse afectado por calles mojadas, mayor congestión y eventuales complicaciones en el transporte.

Las autoridades han insistido en que este sistema frontal podría dejar montos relevantes de agua en la zona central, por lo que las medidas preventivas serán clave para reducir riesgos durante los próximos días.