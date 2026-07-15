Colo Colo da el golpe al mercado del fútbol femenino y abrocha el retorno de Estefanía Banini / EstefaniaBanini.com

Colo Colo es, sin lugar a dudas, el equipo más exitoso y de mejor rendimiento en los últimos años en el fútbol femenino de nuestro país.

El plantel dirigido por Tatiele Silveira ya es líder invicto de la Liga Femenina, torneo del cual son tetracampeonas vigentes, además de haber sido semifinalistas de la Copa Libertadores el año pasado.

A todo lo anterior ahora se sumará el retorno de una histórica de las “albas”.

Según información de Dale Albo, Colo Colo abrochó la contratación de la volante argentina Estefanía Banini, quien deslumbrara con la camiseta del “Cacique” entre 2011 y 2015, donde fue nueve veces campeona a nivel nacional y ocupó un rol decisivo en el título de la Copa Libertadores Femenina en 2012.

La seleccionada trasandina, hoy de 36 años, volverá a Sudamérica tras haber participado de cubes como el Washington Spirit de Estados Unidos, además del Valencia, Levante y Atlético de Madrid. Con las “colchoneras” fue campeona de la Copa de la Reina en 2023.

El lío que ha demorado la oficialización del retorno de Banini se da en torno a los plazos de inscripción, considerando que el mercado de pases del fútbol femenino en Chile ya había cerrado.

Sin embargo, según lo indicado por Contragolpe, Colo Colo recurrió al hecho de que FIFA mantiene abierto el período de traspasos hasta el 22 de julio, cuestión que fue certificada desde la ANFP para habilitar el arrivo de la talentosa mediocampista, quien llega desde el Badalona de España.

Además, tendrá la chance de seguir ampliando su foja histórica con las “albas”, pues en la recopilación hecha por Asifuch, se le contabilizan más de 300 goles por el club, cuestión que la transforma en la segunda goleadora histórica del equipo.