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“El nuevo vidente del Mundial”: Vidal acierta el triunfo de España y avisa a Argentina antes de la semifinal con Inglaterra

El volante de Colo Colo celebró en sus redes sociales la victoria de los hispanos sobre Francia, resultado que vaticinó hace algunas semanas, y volvió a retirar quién será el campeón del mundo, generando revuelo al otro lado de la cordillera.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / Hans Scott

Arturo Vidal volvió a generar revuelo en redes sociales tras el triunfo de España por 2-0 sobre Francia en las semifinales del Mundial 2026, resultado que instaló al conjunto hispano en su segunda final en la historia de las Copas del Mundo.

A través de su cuenta de Instagram, el volante de Colo Colo publicó un video para celebrar la victoria del equipo de Luis de la Fuente y aprovechó de recordar que ya había adelantado este escenario semanas atrás.

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“Ya les dije quién iba a ser el campeón del mundo, les avisé antes. Dije que España iba a ser campeón del mundo y que iba a pasar a Francia, ¿ya? Saludos a todos y bendiciones, el que más sabe de fútbol soy yo", señaló el ‘King’ entre risas.

Las declaraciones de Vidal no pasaron desapercibidas en Argentina a solo horas de la semifinal contra Inglaterra. En el país trasandino incluso tildaron al mediocampista como “el nuevo vidente del Mundial” tras acertar cada uno de los partidos de los cuartos de final y la eliminación de Francia.

“El vidente menos pensado: Arturo Vidal anticipó los ganadores de cuartos, predijo la eliminación de Francia y dio su favorito en el Argetina-Inglaterra”, sostuvo Infobae.

Hace algunas semanas, el bicampeón de América con La Roja también se animó a vaticinar al ganador de esta tarde entre argentinos e ingleses. “Entre Inglaterra y Argentina... ¡Uy, Leo, perdón!, pero pienso que pasará Inglaterra y la final será con España”, sostuvo. Ahora, solo queda esperar si volverá a acertar con su predicción.

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