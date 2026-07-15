Prisión preventiva para funcionario de la Armada que atropelló y mató a personas en feria de Viña del Mar

El Juzgado de Garantía de Viña del Mar decretó prisión preventiva para el funcionario de la Armada imputado por el fatal atropello ocurrido la mañana del domingo 12 de julio en la Feria Caupolicán de Gómez Carreño, en la Región de Valparaíso.

La medida cautelar fue dictada luego de la formalización del acusado como autor del delito de cuasidelito de homicidio, ilícito vinculado al hecho que terminó con personas fallecidas en el tradicional sector comercial de la ciudad jardín.

De acuerdo con lo resuelto por el tribunal, el imputado deberá permanecer en prisión preventiva mientras avanza la indagatoria, considerando la gravedad del caso y los antecedentes expuestos durante la audiencia.

El Juzgado de Garantía estableció además un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación, periodo en el que el Ministerio Público deberá reunir los antecedentes necesarios para esclarecer la dinámica del atropello y determinar eventuales responsabilidades.