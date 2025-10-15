Sin recibir goles en todo el torneo: Colo Colo cae por penales en semifinales de la Copa Libertadores Femenina

Durante la jornada de este miércoles, Colo Colo cayó en la tanda de penales ante Deportivo Cali y quedó eliminado de la Copa Libertadores Femenina en las semifinales del torneo, pese a no haber recibido goles en todo el certamen.

En el partido disputado en el Estadio Florencio Sola, las albas no lograron mostrar su mejor fútbol y, por varios pasajes del primer tiempo, se vieron dominadas por el conjunto colombiano.

La ocasión más clara para las dirigidas por Tatiele Silveira llegó en los pies de Mary Valencia, quien dentro del área logró eludir a su defensora, pero cuando se disponía a rematar, la guardameta rival consiguió anticiparse y quitarle la pelota de los pies.

Ya en la segunda etapa, el dominio de las “azucareras” aumentó considerablemente, metiendo a Colo Colo en su propio sector del campo y dejando a las chilenas casi sin opciones de generar algún contragolpe peligroso.

Pese a verse totalmente superadas, las albas consiguieron defender su arco sin mayores sobresaltos, forzando la definición a la tanda de penales, instancia para la cual decidieron hacer un cambio de arqueras, entrando Bernardita Hernández en reemplazo de Ryann Torrero.

Desde los doce pasos, Mary Valencia, quien había anotado todos los goles de Colo Colo en la competencia, no pudo convertir su lanzamiento en la tanda, lo que bastó para que Deportivo Cali, que acertó todos sus remates, clasificara a la final.

La otra finalista de la Copa Libertadores Femenina saldrá del partido que disputarán esta tarde Corinthians y Ferroviaria.