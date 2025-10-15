;

Sin recibir goles en todo el torneo: Colo Colo cae por penales en semifinales de la Copa Libertadores Femenina

Mary Valencia, que había marcado todas las conquistas de las albas en el certamen, no pudo acertar en la definición.

Javier Catalán

Foto: @libertadoresfem

Foto: @libertadoresfem

Durante la jornada de este miércoles, Colo Colo cayó en la tanda de penales ante Deportivo Cali y quedó eliminado de la Copa Libertadores Femenina en las semifinales del torneo, pese a no haber recibido goles en todo el certamen.

En el partido disputado en el Estadio Florencio Sola, las albas no lograron mostrar su mejor fútbol y, por varios pasajes del primer tiempo, se vieron dominadas por el conjunto colombiano.

La ocasión más clara para las dirigidas por Tatiele Silveira llegó en los pies de Mary Valencia, quien dentro del área logró eludir a su defensora, pero cuando se disponía a rematar, la guardameta rival consiguió anticiparse y quitarle la pelota de los pies.

Revisa también:

ADN

Ya en la segunda etapa, el dominio de las “azucareras” aumentó considerablemente, metiendo a Colo Colo en su propio sector del campo y dejando a las chilenas casi sin opciones de generar algún contragolpe peligroso.

Pese a verse totalmente superadas, las albas consiguieron defender su arco sin mayores sobresaltos, forzando la definición a la tanda de penales, instancia para la cual decidieron hacer un cambio de arqueras, entrando Bernardita Hernández en reemplazo de Ryann Torrero.

Desde los doce pasos, Mary Valencia, quien había anotado todos los goles de Colo Colo en la competencia, no pudo convertir su lanzamiento en la tanda, lo que bastó para que Deportivo Cali, que acertó todos sus remates, clasificara a la final.

La otra finalista de la Copa Libertadores Femenina saldrá del partido que disputarán esta tarde Corinthians y Ferroviaria.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad