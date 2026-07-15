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Justo Giani es castigado tras su expulsión ante San Luis por Copa Chile

El accionar del delantero de la UC fue analizado por el Tribunal de Disciplina.

Carlos Madariaga

Justo Giani es castigado tras su expulsión ante San Luis por Copa Chile

Justo Giani es castigado tras su expulsión ante San Luis por Copa Chile / AARÓN AGUILERA/ AGENCIA UNO

Universidad Católica disfruta de días de descanso luego de haber cerrado la fase de grupos de la Copa Chile 2026.

El elenco cruzado concluyó aquella etapa con una goleada en contra por 4-0 a manos de San Luis de Quillota, donde los cruzados además terminaron con 10 jugadores por expulsión de Justo Giani.

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“Realiza una entrada temeraria, golpeando con el hombro el rostro del rival”, explicó en su informe el juez Manuel Vergara, el cual fue analizado por parte del Tribunal de Disciplina.

Dicha orgánica informó que se determinó dar solo una fecha de suspensión a Justo Giani por su expulsión ante San Luis de Quillota.

Con esto, la UC perderá al delantero trasandino para la ida de la llave de octavos de final de Copa Chile, para la cual todavía no tienen rivales, pues recién en agosto se resolverá cuál es el segundo del grupo D, el cual puede ser Universidad de Chile, Unión La Calera o Unión San Felipe.

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