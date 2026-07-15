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Cámara aprueba proyecto que crea bono de $30 mil por hijo: revisa quiénes recibirán el beneficio

El Ejecutivo estima que la medida permitirá beneficiar a más de 2 millones de niños y niñas en todo el país.

Javiera Rivera

Cámara aprueba proyecto que crea bono de $30 mil por hijo: revisa quiénes recibirán el beneficio

Cámara aprueba proyecto que crea bono de $30 mil por hijo: revisa quiénes recibirán el beneficio

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles el proyecto de ley que crea un bono extraordinario de $30 mil por hijo, una iniciativa que ahora deberá continuar su tramitación en el Senado antes de convertirse en ley.

El beneficio, impulsado por el Gobierno y anunciado durante la última Cuenta Pública, busca entregar un apoyo económico directo a las familias con niños y niñas que enfrentan mayores niveles de vulnerabilidad.

¿Quiénes recibirán el bono de $30 mil por hijo?

De acuerdo con el proyecto, el aporte será de $30 mil por cada hijo o hija de entre 0 y 13 años, siempre que al 1 de junio de 2026 el hogar pertenezca al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

El Ejecutivo estima que la medida permitirá llegar a más de 1,7 millones de hogares y beneficiar a más de 2 millones de niños y niñas en todo el país.

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Uno de los puntos destacados de la iniciativa es que las familias no tendrán que realizar ningún trámite para acceder al beneficio. Por ende, es totalmente automático.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia utilizará la información disponible en sus registros administrativos para identificar automáticamente a los hogares que cumplan los requisitos y efectuar el pago.

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