Lluvia en Chile deja más de 90 viviendas afectadas: se mantienen cierres preventivos en rutas y pasos fronterizos

El sistema frontal que avanza por el país ya deja sus primeros efectos entre las regiones de Atacama y Los Ríos, con viviendas afectadas, caminos con restricciones y medidas preventivas en sectores de montaña, parques y pasos fronterizos.

Según el último balance oficial, hasta ahora se contabilizan 91 viviendas con algún tipo de afectación: 73 con daño menor y 18 aún en evaluación.

Las principales situaciones se concentran en las regiones del Biobío y La Araucanía, aunque el monitoreo se mantiene activo en toda la zona bajo alerta.

Daños, cortes preventivos y rutas cordilleranas

En el Biobío, Talcahuano registra 70 viviendas con daño menor por anegamientos, mientras que en Tomé hay 18 casas en evaluación por la crecida del estero Bellavista y la voladura de techumbres. Además, en Lota se reportó una persona lesionada producto de la caída de un árbol.

En La Araucanía, se informaron emergencias en comunas como Cunco, Renaico, Teodoro Schmidt y Galvarino. En esta última, el colapso del sistema de alcantarillado provocó anegamientos en dos viviendas, cuyos habitantes fueron trasladados preventivamente a casas de familiares.

En la Región Metropolitana, las medidas apuntan a reducir riesgos en zonas expuestas. El reporte consigna el cierre preventivo de todos los parques metropolitanos, junto con la suspensión de actividades de montaña y cierres en accesos como Farellones, San José de Maipo, Quebrada de Macul, Alta Cordillera Fiscal y Río Colorado.

La Dirección Meteorológica de Chile informó que los mayores montos acumulados de agua caída se registran en Chillán Mayulermo, con 90,3 mm; La Colcha, en Arauco, con 74,9 mm; Villarrica, con 49,3 mm; y Retiro Copihue, con 49,2 mm.

Las alertas amarillas continúan vigentes en Coquimbo, Valparaíso continental, Región Metropolitana, O’Higgins, Biobío y sectores de Los Ríos, además de la alerta por crecida en la comuna de Arauco. Las autoridades llaman a evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse atentos a la información oficial.