Sistema frontal en Chile: Presidente Kast advierte que “puede ser muy duro” y pide no ir a zonas de riesgo

El Presidente José Antonio Kast se reunió esta mañana con autoridades de Valparaíso en el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, SHOA, para revisar las medidas preventivas ante el sistema frontal que afectará a 10 regiones del país hasta el próximo domingo.

Tras recorrer las dependencias del organismo y conocer los análisis técnicos sobre el evento climático, el Mandatario remarcó la importancia de anticiparse a sus posibles efectos.

“Nosotros no podemos evitar un evento climático, un maremoto, un tsunami, pero sí podemos prevenir dentro de lo que podamos”, señaló.

“No se desplace a la zona cordillerana y a la zona costera”

Kast agradeció la coordinación entre autoridades locales, regionales, parlamentarios y Fuerzas Armadas, destacando que el despliegue preventivo tiene “un solo objetivo que es cuidar a nuestra ciudadanía”.

El Presidente también llamó a la tranquilidad, aunque advirtió que el sistema podría tener consecuencias relevantes. “Esto puede ser muy duro. No podemos evitarlo, pero sí podemos colaborar cada uno como corresponda”, afirmó.

En esa línea, pidió especial atención a cauces menores, retiro de ramas y medidas básicas de prevención, debido al pronóstico de vientos en la zona costera y marejadas que podrían ser importantes durante los próximos días.

Finalmente, el Mandatario fue enfático en pedir que las personas eviten traslados innecesarios hacia zonas de riesgo. “El llamado que hacen las distintas autoridades regionales es a que la ciudadanía no se desplace a la zona cordillerana y a la zona costera”, dijo.

“Entiendo que muchas personas pueden querer tener unos días de descanso. Pero estos son días de emergencia”, cerró.