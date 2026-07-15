Se completa el cuadro del Mundial 2026: así se jugará la final y el duelo por el tercer lugar
Ambos partidos se disputarán este fin de semana.
Tras más de un mes de competencia, este miércoles se terminó de completar el cuadro del Mundial 2026: ya tenemos final confirmada y también quedó definido el duelo por el tercer lugar.
Esta tarde, Argentina se instaló en la final del torneo planetario luego de vencer a Inglaterra por 2-1. En la definición por el título, el conjunto argentino se medirá contra España, que ayer se impuso con total autoridad sobre Francia para convertirse en finalista.
Ingleses y franceses quedaron fuera de la lucha por el título y tendrán que disputar el partido por el tercer puesto en esta Copa del Mundo.
Así se jugará la final y el duelo por el tercer lugar del Mundial 2026
Sábado 18 de julio
- Francia vs. Inglaterra | 16:00 horas (de Chile) | Hard Rock Stadium, Miami
Domingo 19 de julio
- España vs. Argentina | 15:00 horas (de Chile) | MetLife Stadium, Nueva Jersey
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