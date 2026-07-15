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Se completa el cuadro del Mundial 2026: así se jugará la final y el duelo por el tercer lugar

Ambos partidos se disputarán este fin de semana.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images / Hector Vivas - FIFA

Tras más de un mes de competencia, este miércoles se terminó de completar el cuadro del Mundial 2026: ya tenemos final confirmada y también quedó definido el duelo por el tercer lugar.

Esta tarde, Argentina se instaló en la final del torneo planetario luego de vencer a Inglaterra por 2-1. En la definición por el título, el conjunto argentino se medirá contra España, que ayer se impuso con total autoridad sobre Francia para convertirse en finalista.

Ingleses y franceses quedaron fuera de la lucha por el título y tendrán que disputar el partido por el tercer puesto en esta Copa del Mundo.

Así se jugará la final y el duelo por el tercer lugar del Mundial 2026

Sábado 18 de julio

  • Francia vs. Inglaterra | 16:00 horas (de Chile) | Hard Rock Stadium, Miami

Domingo 19 de julio

  • España vs. Argentina | 15:00 horas (de Chile) | MetLife Stadium, Nueva Jersey

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