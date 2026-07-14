El complicado momento que vivió Steffi Méndez junto a su hijo en Suecia: “Lo mordió una...”

Durante la jornada de este martes, Steffi Méndez dio a conocer un complicado momento médico que vivió junto a su hijo, Gio, en Suecia.

A través de una serie de historias en su cuenta de Instagram, la hija de DJ Méndez relató que tuvo que llevar a su hijo a urgencias, luego de que el menor sufriera con fiebre.

De acuerdo con lo que relató, el pequeño sufrió una picadura de una garrapata.

“El gordito llegó con altísima fiebre, recién hoy logré bajarle su fiebrecita. Estando con su papá, lo mordió una garrapata y al parecer es súper peligroso“, contó.

“Hicimos los exámenes para descartar cualquier cosa y todo salió bien. Gracias a Dios bajó su fiebre, no tiene nada grave”, agregó.

Steffi Méndez le pidió a su comunidad de seguidores no criticar a su expareja por lo ocurrido, ya que le puede pasar a cualquiera.

“Estas cosas pasan, pudo haber sido mucho peor. Somos papás al final del día, también me pudo haber pasado a mí estando con el niño”, aclaró.

“No es con el foco de que encuentren culpables ni nada, estas cosas pasan y, gracias a Dios, recibimos ayuda y está todo súper bien”, cerró.