“Es alto, tiene buen juego aéreo y una buena pegada; no tengo dudas de que puede rendir en la U”

Universidad de Chile sigue avanzando en el mercado de pases. Hace algunos días, el cuadro azul oficializó la llegada del extremo argentino Gonzalo Reyna como su primer refuerzo para el segundo semestre de 2026 y ahora está cerca de cerrar su segunda incorporación.

Se trata de Valentín Gauthier, central uruguayo de 22 años que defendió a la selección Sub 20 de su país en 2023 y que pertenece al León de México, club con el que tiene contrato hasta mediados de 2029.

Aunque el charrúa logró consolidarse como titular en el equipo donde milita el chileno Sebastián Vegas, su salida aparece como una opción concreta debido a que el club azteca necesita liberar un cupo de extranjero.

En medio de las gestiones de la U para cerrar su fichaje, Diego Monarriz, técnico que dirigió a Gauthier en Juventud de Las Piedras, conversó con ADN Deportes y analizó las características del defensor de 1,91 metros de estatura.

“A Valentín lo tomé en el equipo de Juventud de Las Piedras, pudimos ascender a Primera. Al término de los seis meses, el equipo perdió el campeonato en una final en el primer semestre y el futbolista se destacó“, comenzó declarando.

Así juega Valentín Gauthier

En esa línea, Monarriz explicó que Gauthier es “un central alto, de casi un metro noventa, con un buen juego aéreo. Técnicamente no es malo con los pies, fue creciendo y fue nada menos que a León de México".

“Tiene buena pegada al salir del fondo, intenta buscar buen pase, pero lo que mejor tiene ante todo es que es buena gente, ordenado en su vida privada y un profesional de lujo. No tengo ninguna duda de que puede llegar a rendir si llega a la U de Chile, un equipo enorme del continente", agregó.

Además, el entrenador argentino se refirió al aprendizaje que Valentín Gauthier podría adquirir bajo las órdenes de Fernando Gago y Fabricio Coloccini, con quien también coincidió durante su etapa en San Lorenzo.

“Gago es un técnico que te da herramientas, no importa por ganar o perder, pero sé que es un técnico que en el día a día te abre la cabeza para que el futbolista entienda por qué y para qué hacer tal cosa. Y sobre todo Coloccini, que fue un futbolista que llegó al top mundial, jugó en Europa, Inglaterra, la selección argentina, Mundiales y conoce el puesto más que nadie", sentenció.