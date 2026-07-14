“La adrenalina a full”: el dramático relato del adulto mayor que fue arrastrado durante un portonazo en Puente Alto

Un adulto mayor de 65 años revivió los momentos de terror que enfrentó luego de intentar evitar un portonazo en la comuna de Puente Alto, episodio que terminó con la víctima siendo arrastrada por varios metros por los delincuentes.

El hecho ocurrió en la Villa Tocornal, cuando el hombre preparaba su vehículo para salir rumbo a la iglesia. En ese momento fue abordado por dos sujetos que intentaron robar el automóvil.

En conversación con T13, la víctima contó que decidió aferrarse al vehículo para impedir el robo. “Los compadres se abalanzan, toman el vehículo... yo diciéndoles que dejen esto, que les va a ir mal, que no lo iba a dejar tranquilo... y la adrenalina a full”, relató.

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Cámaras de seguridad registraron cómo los asaltantes lo golpearon para obligarlo a soltarse. Tras ser arrastrado durante varios metros, el adulto mayor cayó al pavimento, sufriendo contusiones y hematomas.

Si bien los delincuentes lograron escapar, el automóvil fue recuperado horas más tarde. En tanto, la Fiscalía y Carabineros iniciaron las diligencias para identificar a los responsables, quienes hasta ahora permanecen prófugos.

Tras el hecho, Carabineros reiteró el llamado a no oponer resistencia durante este tipo de delitos, ya que hacerlo puede aumentar el riesgo de sufrir lesiones graves.