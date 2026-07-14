Dan a conocer delicado estado de salud que atraviesa querido actor chileno: estaría en silla de ruedas

Este martes, la periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez, dio a conocer el delicado estado de salud que atraviesa un querido actor de la televisión chilena.

En su podcast Bombastic, la comunicadora relató que el actor Willy Semler está enfrentando una enfermedad autoinmune que actualmente lo mantiene en silla de ruedas.

De acuerdo con la información entregada por Gutiérrez, el actor tuvo que ser hospitalizado y hoy presenta complicaciones en sus piernas y brazos. Además, la pareja del actor indicó que siente tristeza por el escaso apoyo que han recibido.

“Me dice que se ha sentido un poco abandonado por los colegas actores,amigos que durante mucho tiempo tuvo, que ni siquiera lo han llamado para preguntar cómo está”, comentó Cecilia Gutiérrez.

En dicho capítulo, también se encontraba Antonella Ríos, quien se comprometió a conversar con ChileActores para concretar ayudas hacia el actor.