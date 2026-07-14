Minvu activa plan preventivo y despliega equipos en 22 puntos críticos de la RM con riesgo de anegamientos por temporal
El ministerio dispuso camiones hidrojet, motobombas y cuadrillas técnicas para enfrentar posibles acumulaciones de agua durante las lluvias.
La región Metropolitana se prepara para la llegada de un intenso sistema frontal que afectará a la zona central durante los próximos días, con lluvias, fuertes vientos y riesgo de inundaciones, remociones en masa y desbordes de cauces.
El fenómeno, reforzado por un río atmosférico categoría 5, tendrá su mayor intensidad entre jueves y viernes. Ante esto, el Gobierno decretó Emergencia Preventiva en diez regiones y anunció la suspensión de clases en la RM y otras cuatro regiones para el viernes.
En la capital, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) activó un plan preventivo y detectó 22 puntos críticos con riesgo de anegamientos, donde se desplegarán equipos técnicos, camiones hidrojet y motobombas para responder ante eventuales acumulaciones de agua.
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El operativo contempla 8 camiones hidrojet, que permitirán limpiar colectores de aguas lluvias, y 22 motobombas para evacuar agua acumulada en calles y sectores afectados. Además, se habilitó un Centro de Monitoreo de Emergencia para coordinar las acciones con autoridades locales y nacionales.
Estos son los puntos críticos de en la RM
Los puntos críticos corresponden a 14 sectores con riesgo de anegamientos y 8 pasos bajo nivel vulnerables:
Sectores con riesgo de acumulación de agua:
- Calle Sótero del Río, entre Bernardo Becerra y Arcoíris, Recoleta.
- Calle Clotario Blest, entre Lo Ovalle y Lincoln, Lo Espejo.
- Calle La Galaxia con Libertadores de Chile, Maipú.
- Av. Pajaritos, entre Américo Vespucio y Los Apóstoles, Maipú.
- Av. Matta con Av. Viel, frente a estación Metro Parque O’Higgins, Santiago.
- Calle Reina Luisa con El Parque, La Florida.
- Calle Arturo Alessandri, entre Santiago Lazo y 5 de abril, Lo Espejo.
- Calle Principal con Santa Elena, Quinta Normal.
- Costanera Sur con Huelén, Cerro Navia.
- Calle Mirador con Salvador Allende, Cerrillos.
- Calle Los Benedictinos con Jesús Obrero, Quilicura.
- Calle General Balmaceda con Los Carteros, Peñalolén.
- Calle Arturo Prat, entre Pablo Neruda y Vicente Huidobro, Lampa.
- Calle La Rambla con Antonio Gaudí, Renca.
Pasos bajo nivel en riesgo:
- Paso Freire, San Bernardo.
- Paso Colón, San Bernardo.
- Paso O’Higgins, San Bernardo.
- Paso San José, San Bernardo.
- Paso Eucaliptus, San Bernardo.
- Paso Regina Gálvez, San Bernardo.
- Paso bajo nivel de la línea férrea, Lo Espejo.
- Paso inferior Departamental, Gran Avenida, San Miguel.
Las autoridades llamaron a evitar desplazamientos innecesarios durante el evento meteorológico y a mantenerse informados ante posibles cortes de tránsito o emergencias asociadas a las lluvias.
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