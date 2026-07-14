Minvu activa plan preventivo y despliega equipos en 22 puntos críticos de la RM con riesgo de anegamientos por temporal

La región Metropolitana se prepara para la llegada de un intenso sistema frontal que afectará a la zona central durante los próximos días, con lluvias, fuertes vientos y riesgo de inundaciones, remociones en masa y desbordes de cauces.

El fenómeno, reforzado por un río atmosférico categoría 5, tendrá su mayor intensidad entre jueves y viernes. Ante esto, el Gobierno decretó Emergencia Preventiva en diez regiones y anunció la suspensión de clases en la RM y otras cuatro regiones para el viernes.

En la capital, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) activó un plan preventivo y detectó 22 puntos críticos con riesgo de anegamientos, donde se desplegarán equipos técnicos, camiones hidrojet y motobombas para responder ante eventuales acumulaciones de agua.

El operativo contempla 8 camiones hidrojet, que permitirán limpiar colectores de aguas lluvias, y 22 motobombas para evacuar agua acumulada en calles y sectores afectados. Además, se habilitó un Centro de Monitoreo de Emergencia para coordinar las acciones con autoridades locales y nacionales.

Estos son los puntos críticos de en la RM

Los puntos críticos corresponden a 14 sectores con riesgo de anegamientos y 8 pasos bajo nivel vulnerables:

Sectores con riesgo de acumulación de agua:

Calle Sótero del Río, entre Bernardo Becerra y Arcoíris, Recoleta.

Calle Clotario Blest, entre Lo Ovalle y Lincoln, Lo Espejo.

Calle La Galaxia con Libertadores de Chile, Maipú.

Av. Pajaritos, entre Américo Vespucio y Los Apóstoles, Maipú.

Av. Matta con Av. Viel, frente a estación Metro Parque O’Higgins, Santiago.

Calle Reina Luisa con El Parque, La Florida.

Calle Arturo Alessandri, entre Santiago Lazo y 5 de abril, Lo Espejo.

Calle Principal con Santa Elena, Quinta Normal.

Costanera Sur con Huelén, Cerro Navia.

Calle Mirador con Salvador Allende, Cerrillos.

Calle Los Benedictinos con Jesús Obrero, Quilicura.

Calle General Balmaceda con Los Carteros, Peñalolén.

Calle Arturo Prat, entre Pablo Neruda y Vicente Huidobro, Lampa.

Calle La Rambla con Antonio Gaudí, Renca.

Pasos bajo nivel en riesgo:

Paso Freire, San Bernardo.

Paso Colón, San Bernardo.

Paso O’Higgins, San Bernardo.

Paso San José, San Bernardo.

Paso Eucaliptus, San Bernardo.

Paso Regina Gálvez, San Bernardo.

Paso bajo nivel de la línea férrea, Lo Espejo.

Paso inferior Departamental, Gran Avenida, San Miguel.

Las autoridades llamaron a evitar desplazamientos innecesarios durante el evento meteorológico y a mantenerse informados ante posibles cortes de tránsito o emergencias asociadas a las lluvias.