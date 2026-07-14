Lluvias en Santiago: revelan las comunas con mayor riesgo ante el sistema frontal y 175 puntos críticos en la RM

A horas del arribo del sistema frontal que dejaría entre 100 y 150 milímetros de lluvia en la Región Metropolitana, el Gobierno de Santiago dio a conocer un catastro que identifica 175 puntos críticos de muy alto riesgo frente a precipitaciones intensas, con el objetivo de anticipar emergencias y reforzar las medidas preventivas.

El estudio, elaborado mediante la plataforma CONDOR: Observatorio Regional, reúne información de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Senapred y el Censo 2024.

Agencia Uno Ampliar

El análisis detecta sectores expuestos a desbordes de cauces, anegamientos, colapso de colectores de aguas lluvias y alcantarillados, activación de quebradas, flujos de barro y socavones.

Según el informe, 1.074.188 personas viven dentro del área de influencia de estos puntos críticos. Entre ellas hay más de 63 mil niños menores de cinco años y 225 mil adultos mayores, mientras que Peñalolén, Pudahuel, San Bernardo, La Florida, Recoleta y El Bosque concentran la mayor población vulnerable.

Entre las comunas con mayor preocupación aparece San Bernardo, donde se identificaron múltiples anegamientos en pasos bajo nivel y avenidas principales que requerirán limpieza intensiva de los sistemas de evacuación de aguas lluvias.

En La Florida y Peñalolén, el riesgo está asociado principalmente a la activación de quebradas y flujos de barro en sectores precordilleranos, mientras que Lo Barnechea enfrenta amenazas por posibles aluviones y desbordes de cauces.

En tanto, Cerrillos, Puente Alto, Pudahuel, Quilicura, Recoleta, San Joaquín y San Miguel presentan una combinación de anegamientos, fallas en colectores y problemas de alcantarillado que podrían agravarse con las precipitaciones.

El diagnóstico se conoce en medio de la alarma meteorológica emitida por la Dirección Meteorológica de Chile para la Región Metropolitana y otras zonas del centro del país, debido a un río atmosférico de categoría 5.

Las autoridades llamaron a evitar desplazamientos innecesarios durante las lluvias, mantenerse alejados de ríos y quebradas, limpiar canaletas y seguir la información oficial sobre la evolución del sistema frontal.