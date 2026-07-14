Mbappé habla tras la eliminación de Francia en el Mundial y deja una frase demoledora: “Cuando no haces...”

Francia se despidió del sueño de levantar nuevamente la Copa del Mundo. Este martes, el equipo de Didier Deschamps cayó por 2-0 ante España en las semifinales del Mundial 2026 y tendrá que disputar el duelo por el tercer puesto.

Una vez finalizado el encuentro, el capitán y máxima figura de los galos, Kylian Mbappé, analizó lo ocurrido en Dallas y realizó una profunda autocrítica luego de la eliminación de ‘Les Bleus’.

“No jugamos el partido que queríamos, ni tácticamente, ni técnicamente, ni en cuanto al nivel general que mostramos. Cuando no haces lo que tienes que hacer en una semifinal de un Mundial, no ganas", declaró a la cadena M6.

En esa línea, el delantero del Real Madrid reconoció que “España se mantuvo fiel a su plan de juego, que es lo que la caracteriza: un equipo al que le gusta controlar la posesión y dictar el ritmo. La idea era presionarles arriba para evitar que se acomodaran en un ritmo falso, pero no lo conseguimos. Hubo demasiados errores técnicos. No supimos cómo hacerles daño cuando más lo necesitábamos”.

“Les dejamos marcar el ritmo, dependía de nosotros cambiar el equilibrio de poder y ahí fallamos. Desde el principio, con la presión que ejercimos, siempre nos encontramos tres contra dos en el mediocampo, y contra España, eso ya es complicado. Fabián y Rodri tuvieron mucho tiempo para jugar, hubo falta de comunicación en la presión”, agregó.

Asimismo, Mbappé señaló que “necesitábamos jugar uno contra uno, obligarlos a correr con nosotros porque son un equipo al que no le gusta correr sin balón. E incluso cuando recuperábamos el balón, técnicamente, los primeros pases, los primeros toques no estaban a la altura de una semifinal de un Mundial. Cuando sumas todo eso, el resultado es la derrota”.

Por último, el delantero francés entregó sus sensaciones tras la eliminación. “Como todos, mucha decepción. Era un sueño para nosotros llegar a la final, darle a nuestro país esta oportunidad de soñar, de hacer historia. Hay una enorme decepción, no puedo expresarlo con palabras. Tendremos que recuperarnos, tomarnos unas vacaciones y seguir adelante. El fútbol no espera a nadie. Otras cosas sucederán a nivel de club y de selección”, cerró.