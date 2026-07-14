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VIDEO. En cosa de segundos: imágenes revelan el momento exacto en que se originó incendió tras fatal accidente en el barrio Franklin

Una de las cámaras de seguridad captó el momento en que la micro, incrustada en una popular farmacia, terminó incendiándose.

Gonzalo Miranda

Accidente y posterior incendio en el barrio Franklin | Agencia Uno

Accidente y posterior incendio en el barrio Franklin | Agencia Uno

Un crudo despertar tuvieron los vecinos del sector Franklin en Santiago Centro este martes por la mañana, esto luego de que un grave accidente de tránsito terminara, no solo con la vida de siete personas, sino que además con una popular farmacia completamente incendiada.

Según los primeros reportes, un automovil que escapaba de un control policial impactó violentamente contra un bus del transantiago que, a su vez, terminó incrustrada en una farmacia en toda la esquina de Santa Rosa con Avenida Franklin.

Producto del impacto, tanto el automóvil como la micro quedaron dentro del recinto lo que originó un violento incendió que, no solo destruyo el local comercial, sino que además el bus de la locomoción colectiva.

El fiscal precisó que las causas exactas del fuego aún son materia de investigación y serán determinadas mediante los peritajes de los equipos especializados. No obstante, indicó que “no es descabellado pensar que haya habido una fuga de combustibleo que con las chispas de la colisión se haya iniciado este siniestro”.

Incendio en barrio Franklin

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