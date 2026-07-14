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Oposición confirma que irá al TC por megarreforma y critica al gobierno por negarse a postergar votación ante temporal

Liderada por el PS y PPD, la centroizquierda limó asperezas y anunció una estrategia conjunta para impugnar normas tributarias.

Mario Vergara

AGENCIA UNO

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Las directivas y jefes de bancada de la oposición sostuvieron una cumbre estratégica en el comedor de la Vicepresidencia del Senado para delinear su ofensiva contra la megarreforma. La reunión buscó afinar la coordinación del sector de cara a la decisiva votación en particular que enfrentará el proyecto este miércoles en la Sala de la Cámara Alta.

Tras el encuentro, la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, lanzó duras recriminaciones contra el Ejecutivo. La senadora cuestionó la insistencia de La Moneda por someter la iniciativa a votación en medio del agresivo sistema frontal, argumentando que el gobierno debió concentrar sus esfuerzos en la emergencia climática en lugar de apurar un trámite legislativo que “no tenía ningún sentido”.

La ofensiva en el Tribunal Constitucional

Junto con las críticas por el manejo de las urgencias, Vodanovic ratificó que la oposición acudirá en bloque al Tribunal Constitucional (TC). La timonel socialista confirmó que existe una estrategia común para impugnar los artículos referidos a materia medioambiental y de invariabilidad tributaria, aunque aclaró que sí respaldarán aspectos como la reconstrucción y el fortalecimiento del Sence.

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Consultada sobre posibles votos descolgados en la Sala, la legisladora descartó el término y apeló a la “autonomía parlamentaria”. Vodanovic recordó que la Constitución prohíbe las órdenes de partido, por lo que cada senador deberá decidir de forma individual frente a las materias de fondo donde no hay acuerdo con el gobierno.

Mínimos comunes y quiebre de confianzas

Por su parte, el presidente del Partido por la Democracia (PPD), el diputado Raúl Soto, valoró que la cita logró “poner paños fríos” a las recientes diferencias de la coalición. El parlamentario detalló que el trabajo jurídico para el TC avanzará a paso firme en las próximas semanas, preparando al sector para el tercer trámite en la Cámara de Diputados y una eventual comisión mixta.

Finalmente, Soto sinceró un quiebre de confianzas con el Ejecutivo a raíz de la actitud del ministro Jorge Quiroz. Pese a ello, destacó la capacidad de la oposición para incidir en el debate, valorando que lograron reducir la invariabilidad a 10 años en lugar de los 25 originales. El diputado calificó este hito como un “seguro” en caso de que el requerimiento fracase en el TC, aclarando que esto no contradice la decisión del bloque de votar en contra de la norma durante la jornada del miércoles.

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