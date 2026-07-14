Un goleador se despide del fútbol chileno: “Le deseamos el mayor de los éxitos”

Everton oficializó este martes la salida de Sebastián Sosa Sánchez. El cuadro ruletero anunció que ambas partes acordaron poner término al vínculo que los unía, cerrando así la etapa del delantero uruguayo en Viña del Mar.

El atacante de 32 años retornó al club durante el segundo semestre de 2025 y rápidamente se transformó en una pieza clave para ayudar al equipo a evitar el descenso, aportando 6 goles y 3 asistencias en 15 partidos.

Su rendimiento convenció a la dirigencia de extender su contrato para el 2026. Sin embargo, una compleja lesión en la rodilla lo dejó al margen por casi todo el primer semestre y solo alcanzó a sumar 19 minutos en la Copa Chile.

“Durante sus pasos por el club, Sebastián fue parte de importantes desafíos deportivos, dejando su huella en las temporadas que defendió la camiseta Oro y Cielo”, destacó Everton en sus redes sociales.

“Agradecemos sinceramente a Sebastián por el tiempo compartido junto a nuestra institución y le deseamos el mayor de los éxitos en los desafíos que emprenda en esta nueva etapa de su carrera, tanto en el ámbito profesional como personal”, agregaron.