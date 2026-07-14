;

Un goleador se despide del fútbol chileno: “Le deseamos el mayor de los éxitos”

Everton de Viña del Mar anunció la salida del delantero uruguayo Sebastián Sosa Sánchez, quien alcanzó a disputar un solo partido este 2026 debido a una compleja lesión.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Everton oficializó este martes la salida de Sebastián Sosa Sánchez. El cuadro ruletero anunció que ambas partes acordaron poner término al vínculo que los unía, cerrando así la etapa del delantero uruguayo en Viña del Mar.

El atacante de 32 años retornó al club durante el segundo semestre de 2025 y rápidamente se transformó en una pieza clave para ayudar al equipo a evitar el descenso, aportando 6 goles y 3 asistencias en 15 partidos.

Revisa también:

ADN

Su rendimiento convenció a la dirigencia de extender su contrato para el 2026. Sin embargo, una compleja lesión en la rodilla lo dejó al margen por casi todo el primer semestre y solo alcanzó a sumar 19 minutos en la Copa Chile.

“Durante sus pasos por el club, Sebastián fue parte de importantes desafíos deportivos, dejando su huella en las temporadas que defendió la camiseta Oro y Cielo”, destacó Everton en sus redes sociales.

“Agradecemos sinceramente a Sebastián por el tiempo compartido junto a nuestra institución y le deseamos el mayor de los éxitos en los desafíos que emprenda en esta nueva etapa de su carrera, tanto en el ámbito profesional como personal”, agregaron.

Contenido patrocinado

&#039;Un año entero sin plata ni comida. No tenía para comprarme un juego de sábanas&#039;

'Un año entero sin plata ni comida. No tenía para comprarme un juego de sábanas'

¡Irreconocible! Tom Cruise sacude Hollywood con el primer tráiler de &#039;Digger&#039;: la sátira extrema de Alejandro G. Iñárritu

¡Irreconocible! Tom Cruise sacude Hollywood con el primer tráiler de 'Digger': la sátira extrema de Alejandro G. Iñárritu

De la pasarela a tu cosmetiquero: Las paletas metálicas conquistarán la temporada 2026-2027

De la pasarela a tu cosmetiquero: Las paletas metálicas conquistarán la temporada 2026-2027

El problema nunca fue BTS: la señal que Chile terminó enviando al mundo

El problema nunca fue BTS: la señal que Chile terminó enviando al mundo

La llamativa tradición de los conciertos de Rosalía que los fans chilenos podrán vivir en vivo

La llamativa tradición de los conciertos de Rosalía que los fans chilenos podrán vivir en vivo

Muchos no lo saben: Así puedes suspender el cobro del CAE por 6 meses si cumples este requisito

Muchos no lo saben: Así puedes suspender el cobro del CAE por 6 meses si cumples este requisito

Muere querido actor que brilló en los 80s: Se ganó un lugar especial en el corazón de los chilenos

Muere querido actor que brilló en los 80s: Se ganó un lugar especial en el corazón de los chilenos

Laura Prieto confesó el secreto que ocultó durante meses tras terminar con Julio César Rodríguez: &#039;Lo hablamos y...&#039;

Laura Prieto confesó el secreto que ocultó durante meses tras terminar con Julio César Rodríguez: 'Lo hablamos y...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad