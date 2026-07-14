El “efecto Barcelona” y la profecía de Shakira: Por qué España ya saborea el título de la Copa del Mundo

La selección española de fútbol está a solo un paso de tocar el cielo por segunda vez en su historia. Tras derrotar a Francia en una vibrante semifinal, el cuadro ‘hispano’ se clasificó para la gran final de la Copa del Mundo de 2026, donde espera al ganador del cruce entre Inglaterra y Argentina.

Más allá del incuestionable nivel futbolístico mostrado por el combinado de Luis de la Fuente, los aficionados han comenzado a notar una serie de sorprendentes coincidencias y paralelismos con la mítica generación que conquistó el Mundial de Sudáfrica 2010.

El destino pareció comenzar a escribirse desde el primer minuto. Una de las similitudes más comentadas en redes sociales es que ambas ediciones de la Copa del Mundo comenzaron exactamente un 11 de junio.

Además, el partido inaugural repitió un curioso protagonista: México. En 2010, el “Tri” abrió la cita mundialista empatando 1-1 contra el anfitrión, Sudáfrica. En este 2026, la escuadra mexicana volvió a disputar el primer partido del torneo, esta vez venciendo por 2-0 a su rival africano.

El factor deportivo y el “ADN Barça”

En el plano estrictamente futbolístico, el camino de España ha calcado varias paradas clave de su primera estrella:

El Grupo H: Al igual que en tierras africanas, España quedó encuadrada en el Grupo H para iniciar su aventura.

Al igual que en tierras africanas, España quedó encuadrada en el Grupo H para iniciar su aventura. Cierre ante Conmebol: El último partido de la fase de grupos volvió a ser ante un rival sudamericano. En 2010 fue ante Chile, mientras que en esta edición la clasificación se selló frente a Uruguay.

El último partido de la fase de grupos volvió a ser ante un rival sudamericano. En 2010 fue ante Chile, mientras que en esta edición la clasificación se selló frente a Uruguay. La base azulgrana: En Sudáfrica, la columna vertebral del campeón contaba con ocho jugadores del FC Barcelona. En la nómina de 2026, Luis de la Fuente replicó exactamente la misma fórmula al convocar a ocho futbolistas culés: Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Pedri, Gavi, Ferran Torres, Dani Olmo y Lamine Yamal.

Señales fuera del terreno de juego

La mística se extiende incluso a factores externos al torneo. Antes de viajar a Sudáfrica, el Barcelona se había coronado campeón de La Liga, algo que volvió a ocurrir este año con la obtención del título número 29 de los catalanes. Asimismo, España llegó a ambas citas mundialistas con el cartel de vigente campeona de Europa (tras haber ganado las Eurocopas de 2008 y 2024, respectivamente).

A esto se suman detalles de la cultura popular que no han pasado desapercibidos: el regreso de Shakira interpretando la canción oficial del Mundial, el cruce de octavos de final ante Portugal que volvió a saldarse con un triunfo español por 1-0, y el hecho de enfrentar a una Francia que venía golpeada tras perder la final del Mundial anterior.

Ninguna de estas estadísticas asegura el resultado del partido más importante del año, pero han transformado la travesía de España en una narrativa casi de película.