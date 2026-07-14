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VIDEO. “Están cag...”: El picante cruce de una figura de España con un periodista argentino tras pasar a la final del Mundial

El defensa español Eric García tuvo un picante cruce de palabras con un comunicador trasandino en la zona mixta del AT&T Stadium de Dallas.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

“Están cag...”: El picante cruce de una figura de España con un periodista argentino tras pasar a la final del Mundial

España dio un golpe de autoridad este martes y venció por 2-0 a Francia para instalarse en la gran final del Mundial 2026, instancia en la que enfrentará al ganador de la segunda semifinal entre Inglaterra y Argentina.

Tras la clasificación del equipo de Luis de la Fuente, la atención mediática se centró en la zona mixta del AT&T Stadium de Dallas, donde el defensor español Eric García protagonizó un picante cruce de palabras con un periodista argentino.

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Cuando se retiraba del estadio, el zaguero del Barcelona fue abordado por un comunicador trasandino, quien le lanzó: “Están cagados”, de cara a una eventual definición por el título entre la ‘Roja’ y la ‘Abiceleste".

Pero García no se quedó atrás y le respondió con una sonrisa: “No, estás cagado tú”. El cruce no tardó en viralizarse en redes sociales, donde los hinchas de ambos países comenzaron a calentar la previa de una final que promete ser de alto voltaje.

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