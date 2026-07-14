“Están cag...”: El picante cruce de una figura de España con un periodista argentino tras pasar a la final del Mundial

España dio un golpe de autoridad este martes y venció por 2-0 a Francia para instalarse en la gran final del Mundial 2026, instancia en la que enfrentará al ganador de la segunda semifinal entre Inglaterra y Argentina.

Tras la clasificación del equipo de Luis de la Fuente, la atención mediática se centró en la zona mixta del AT&T Stadium de Dallas, donde el defensor español Eric García protagonizó un picante cruce de palabras con un periodista argentino.

Cuando se retiraba del estadio, el zaguero del Barcelona fue abordado por un comunicador trasandino, quien le lanzó: “Están cagados”, de cara a una eventual definición por el título entre la ‘Roja’ y la ‘Abiceleste".

Pero García no se quedó atrás y le respondió con una sonrisa: “No, estás cagado tú”. El cruce no tardó en viralizarse en redes sociales, donde los hinchas de ambos países comenzaron a calentar la previa de una final que promete ser de alto voltaje.