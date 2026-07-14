En la edición de Los Tenores de este martes 14 de julio, nuestros panelistas analizaron el inicio de las semifinales del Mundial 2026, cuya acción arrancó esta tarde con el enfrentamiento entre Francia y España.

Gonzalo Jara, Rodrigo Hernández, Manolo Fernández y Carlos Costas también anticiparon el cruce entre Argentina e Inglaterra, que se jugará mañana miércoles para definir al segundo finalista de la Copa del Mundo.

Además, comentaron la decisión de la ANFP de suspender todas las competencias profesionales programadas para este fin de semana, incluida la final de la Copa de la Liga y la fecha 16 de la Primera B, debido al sistema frontal pronosticado para gran parte del país.

Revive la edición de Los Tenores de este martes 14 de julio y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.