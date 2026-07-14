;

VIDEO. Los Tenores, entre la primera semifinal del Mundial 2026 y la suspensión del fútbol chileno

En el programa de este martes, nuestros panelistas repasaron el inicio de las semifinales de la Copa del Mundo y abordaron la decisión de la ANFP de suspender las competencias programadas para este fin de semana debido al sistema frontal.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

ADN Radio

ADN Radio

En la edición de Los Tenores de este martes 14 de julio, nuestros panelistas analizaron el inicio de las semifinales del Mundial 2026, cuya acción arrancó esta tarde con el enfrentamiento entre Francia y España.

Gonzalo Jara, Rodrigo Hernández, Manolo Fernández y Carlos Costas también anticiparon el cruce entre Argentina e Inglaterra, que se jugará mañana miércoles para definir al segundo finalista de la Copa del Mundo.

Revisa también:

ADN

Además, comentaron la decisión de la ANFP de suspender todas las competencias profesionales programadas para este fin de semana, incluida la final de la Copa de la Liga y la fecha 16 de la Primera B, debido al sistema frontal pronosticado para gran parte del país.

Revive la edición de Los Tenores de este martes 14 de julio y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

Contenido patrocinado

&#039;Un año entero sin plata ni comida. No tenía para comprarme un juego de sábanas&#039;

'Un año entero sin plata ni comida. No tenía para comprarme un juego de sábanas'

¡Irreconocible! Tom Cruise sacude Hollywood con el primer tráiler de &#039;Digger&#039;: la sátira extrema de Alejandro G. Iñárritu

¡Irreconocible! Tom Cruise sacude Hollywood con el primer tráiler de 'Digger': la sátira extrema de Alejandro G. Iñárritu

De la pasarela a tu cosmetiquero: Las paletas metálicas conquistarán la temporada 2026-2027

De la pasarela a tu cosmetiquero: Las paletas metálicas conquistarán la temporada 2026-2027

El problema nunca fue BTS: la señal que Chile terminó enviando al mundo

El problema nunca fue BTS: la señal que Chile terminó enviando al mundo

La llamativa tradición de los conciertos de Rosalía que los fans chilenos podrán vivir en vivo

La llamativa tradición de los conciertos de Rosalía que los fans chilenos podrán vivir en vivo

Muchos no lo saben: Así puedes suspender el cobro del CAE por 6 meses si cumples este requisito

Muchos no lo saben: Así puedes suspender el cobro del CAE por 6 meses si cumples este requisito

Muere querido actor que brilló en los 80s: Se ganó un lugar especial en el corazón de los chilenos

Muere querido actor que brilló en los 80s: Se ganó un lugar especial en el corazón de los chilenos

Laura Prieto confesó el secreto que ocultó durante meses tras terminar con Julio César Rodríguez: &#039;Lo hablamos y...&#039;

Laura Prieto confesó el secreto que ocultó durante meses tras terminar con Julio César Rodríguez: 'Lo hablamos y...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad