La exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, comenzó este martes su retorno a Chile en el marco del proceso de extradición desde Países Bajos.

El traslado quedó marcado por la difusión de la primera imagen de la exjefa comunal a bordo del avión que la traerá de regreso al país para cumplir la condena que mantiene pendiente por fraude al Fisco.

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La fotografía, obtenida de manera exclusiva por Meganoticias, muestra a Rojo durante el inicio del vuelo desde Ámsterdam hacia Santiago, escoltada por dos funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes permanecerán a cargo de su custodia durante todo el trayecto.

Su llegada al Aeropuerto Arturo Merino Benítez está prevista para la mañana de este miércoles, cerca de las 7:20 horas. Tras aterrizar, será puesta a disposición de la justicia chilena para el control de detención correspondiente y luego entregada a Gendarmería para iniciar el cumplimiento de la sentencia dictada en su contra.

El retorno de Rojo pone fin a un proceso internacional que se extendió por más de cuatro años. La exalcaldesa abandonó Chile en 2022 antes de que se ejecutara la condena de cinco años y un día de presidio efectivo impuesta por la Corte Suprema, tras ser declarada culpable de fraude al Fisco en el denominado Caso Main.

La investigación estableció que durante su administración en la Municipalidad de Antofagasta se destinaron recursos públicos para financiar una asesoría comunicacional vinculada a su campaña de reelección, utilizando fondos municipales con fines distintos a los institucionales.

Luego de su fuga, fue detenida en Países Bajos y permaneció privada de libertad mientras enfrentaba el proceso de extradición solicitado por Chile.