Temporal de cinco días en Chile: a qué hora empieza a llover, cuánta agua caerá y qué regiones suspen clases / Salomie Klingbiel

Un potente tren de sistemas frontales impactará este martes a gran parte de la zona centro y sur de Chile, rompiendo definitivamente la tendencia de un invierno seco. El agresivo temporal está directamente vinculado a la llegada del fenómeno de El Niño e impactará al país mediante lluvias ininterrumpidas, rachas de viento de alta intensidad y posibles ventiscas extremas en zonas precordilleranas.

Frente a la magnitud del evento climático, catalogado como un río atmosférico de categoría cinco, el Gobierno de José Antonio Kast decretó Emergencia Preventiva en 10 regiones, medida que regirá entre el lunes 13 y el martes 21 de julio. El biministro del Interior, Claudio Alvarado, justificó la declaración argumentando que se enfrentan a un escenario de “gran intensidad y multiamenaza” que afectará desde Atacama hasta el Biobío.

Inicio de lluvias y proyecciones de agua caída

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el temporal arrancará en Santiago la tarde de este jueves 16 de julio. El organismo pronosticó chubascos constantes acompañados de vientos de hasta 50 kilómetros por hora, con un rango de temperatura oscilando entre los 10° y los 13°. Las estimaciones indican que podrían caer entre 100 y 150 milímetros de agua en el centro de la capital durante los próximos cinco días.

A nivel nacional, las cifras resultan aún más alarmantes. Los modelos meteorológicos calculan que Valparaíso podría recibir cerca de 320 milímetros de precipitaciones, mientras que la región de Ñuble alcanzaría hasta 340 milímetros. Asimismo, se prevé una masiva acumulación de nieve, proyectando entre 70 y 90 centímetros para el sector cordillerano comprendido entre Coquimbo y Biobío.

Comunas en riesgo y suspensión de clases

Las alertas oficiales del Senapred se han concentrado en la zona oriente de la Región Metropolitana, advirtiendo graves riesgos por la posible activación de quebradas y aluviones ante una baja isoterma cero. El organismo dictó Alerta Temprana Preventiva para los municipios de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

En paralelo, y para disminuir el riesgo de la población, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, confirmó la suspensión oficial de clases para este viernes 17 de julio. El cese de actividades escolares rige íntegramente para todas las instituciones educativas emplazadas en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule.

Recomendaciones para enfrentar el temporal

Para evitar catástrofes, el Ejecutivo entregó un contundente decálogo de recomendaciones. El documento oficial instruye a la ciudadanía a limpiar canaletas, asegurar los techos, eliminar ramas riesgosas y mantener reservas de agua potable en los hogares.

Finalmente, las autoridades exigen explícitamente evitar salir de casa si no es estrictamente necesario, alejarse del tendido eléctrico por peligro de colapso y descartar el uso de velas durante eventuales cortes de luz para prevenir emergencias incendiarias.