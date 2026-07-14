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VIDEO. Revelan primeras imágenes del fatal accidente que dejó siete muertos en el barrio Franklin

En el video, se puede apreciar como el vehículo arrancaba de la policía ante se colisionar con un bus del Transantiago.

Gonzalo Miranda

Accidente en Santiago

Accidente en Santiago / Hans Scott

Una grave actualización policial se dio a conocer respecto a la tragedia registrada en el barrio Franklin, en la comuna de Santiago.

Las autoridades locales confirmaron que la cifra de personas fallecidas ascendió a siete tras registrarse una violenta colisión entre un vehículo menor y un bus del sistema RED, siniestro que posteriormente desencadenó un incendio en el sector.

La información fue entregada por el seremi de Seguridad Pública de la Región Metropolitana, Juan Andrés Barrientos, quien precisó el género de las víctimas fatales de este lamentable hecho: cinco hombres y dos mujeres.

En el lugar se encuentran 7 personas fallecidas, las cuales 5 son hombres y 2 mujeres”, señaló la autoridad al entregar el balance oficial de la emergencia.

Hasta el momento, los equipos de emergencia y personal especializado de Carabineros se mantienen trabajando en el sitio del suceso para establecer las causas exactas del accidente y proceder a la identificación de las víctimas.

Así fue el accidente en Franklin | Gentileza: T13

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