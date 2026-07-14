La polémica regla de la FIFA que Conmebol se negó a aplicar en sus competiciones: decisión tomada

La Conmebol, a través de su Comisión de Árbitros, anunció las nuevas modificaciones a las Reglas de Juego que comenzará a aplicar desde el reinicio de sus competiciones oficiales en julio de 2026, entre ellas la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Las medidas fueron aprobadas por la International Football Association Board (IFAB), organismo encargado de definir y actualizar el reglamento del fútbol a nivel mundial. Se trata de modificaciones que ya se han puesto en práctica durante el Mundial 2026 y que pretenden mejorar la fluidez del juego.

Entre los principales cambios que implementará el organismo sudamericano destacan la concesión de un tiro de esquina al equipo rival cuando se demore la ejecución de un saque de meta y que los futbolistas que reciban atención médica permanezcan un minuto fuera del campo antes de poder reingresar.

Sin embargo, hay un punto que llamó la atención. A diferencia de lo que se aplica en el Mundial, la Conmebol rechazó aplicar la regla impulsada por la FIFA (conocida informalmente como “Ley Vinícius”) que sanciona con tarjeta roja directa a los jugadores que se cubran la boca al hablar con un rival durante un partido.

“Se informa que la CONMEBOL ha resuelto no implementar la disposición opcional prevista por el IFAB relativa a la expulsión de los jugadores que se tapen la boca al comunicarse con un adversario”, consignó la entidad.

Este rechazo se suma al expresado por la UEFA hace algunas semanas, cuando también decidió no implementar esta regla en sus competiciones, como la Champions League, la Europa League y la Conference League, marcando una diferencia respecto del criterio adoptado por la FIFA.