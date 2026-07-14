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VIDEO. Hay viviendas cercanas: imagen muestra inminente desborde de canal Manuel Gaete de Talcahuano en medio de temporal

Las autoridades advirtieron que la alta marea dificulta la evacuación de las aguas lluvias y pidieron extremar las precauciones ante el riesgo de inundaciones.

Martín Neut

Inminente desborde de canal Manuel Gaete

Inminente desborde de canal Manuel Gaete

La saturación del canal colector de aguas lluvias Manuel Gaete mantiene en alerta a Talcahuano, donde existe riesgo de un eventual colapso en medio del sistema frontal que afecta a la región del Biobío.

En redes sociales se han difundido registros que muestran el desborde del agua hacia las calles.

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La emergencia ocurre mientras la región se mantiene bajo Alerta Amarilla y con Emergencia Preventiva, ante un evento que podría dejar más de 200 milímetros de lluvia en menos de 72 horas.

“Les pedimos evitar acercarse al borde costero”

El alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra, explicó que la alta marea y las marejadas dificultan la evacuación de las aguas lluvias, favoreciendo inundaciones.

“Lamentablemente las condiciones naturales de Talcahuano hacen que veamos inundaciones y saturación de los canales de evacuación de aguas lluvias", señaló.

La autoridad además llamó a la población a extremar las precauciones. “Les pedimos evitar acercarse al borde costero, evitar salir de sus casas si no es necesario", indicó, mientras para la comuna se pronostican cerca de 100 milímetros de lluvia y vientos de hasta 100 km/h.

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