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Sistema frontal: las recomendaciones que deberías aplicar hoy antes de que comiencen las lluvias

Hay medidas simples que muchos dejan para última hora y que pueden marcar la diferencia en una emergencia.

Javiera Rivera

Sistema frontal: las recomendaciones que deberías aplicar hoy antes de que comiencen las lluvias

Sistema frontal: las recomendaciones que deberías aplicar hoy antes de que comiencen las lluvias / Agencia Uno

El sistema frontal que afectará a gran parte de Chile entre el 15 y el 19 de julio mantiene a varias regiones bajo alerta. Por ello, especialistas recomendaron preparar el hogar con anticipación.

En ese sentido, desde Mutual de Seguridad recordaron que muchos de los accidentes que ocurren durante las precipitaciones pueden prevenirse con acciones simples.

“Evaluar el entorno y planificar previamente las actividades permite evitar situaciones de emergencia”, señaló el consultor Senior en Gestión de Riesgos de Desastres, Cristián Ramírez.

¿Qué revisar en la casa antes de las lluvias?

Para disminuir el riesgo de daños, los expertos recomiendan:

  • Limpiar canaletas y bajadas de agua para evitar filtraciones.
  • Retirar maceteros, muebles de terraza y objetos que puedan volarse con el viento.
  • Podar ramas que puedan caer sobre la vivienda.
  • Tener un kit de emergencia con linterna, radio, botiquín, agua y alimentos no perecibles.
  • Mantenerse informado a través de los canales oficiales de SENAPRED y la Dirección Meteorológica de Chile.

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¿Qué hacer si se corta la luz?

En caso de interrupciones del suministro eléctrico, la recomendación es:

  • Usar linternas en lugar de velas.
  • Desenchufar los aparatos electrónicos hasta que la energía se estabilice.
  • Cortar inmediatamente la electricidad si existen filtraciones de agua al interior de la vivienda.

Si debes salir de casa, considera estas medidas:

Antes de desplazarte, revisa el estado de las rutas y evita sectores con riesgo de inundación o acumulación de agua. Además, sigue en todo momento las indicaciones de las autoridades, ya que las condiciones del sistema frontal podrían cambiar durante su avance.

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