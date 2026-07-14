Fatal choque e incendio en barrio Franklin: elevan a siete los fallecidos tras colisión con bus RED

La tragedia registrada en el barrio Franklin, en la comuna de Santiago, sumó una grave actualización: las autoridades elevaron a siete la cifra de personas fallecidas tras la colisión entre un vehículo menor y un bus del sistema RED, hecho que terminó con un incendio en el sector.

La información fue confirmada por el seremi de Seguridad Pública de la Región Metropolitana, Juan Andrés Barrientos, quien precisó que las víctimas corresponden a cinco hombres y dos mujeres.

“En el lugar se encuentran 7 personas fallecidas, las cuales 5 son hombres y 2 mujeres”, señaló Barrientos al entregar el balance oficial de la emergencia.

Debido a las condiciones en que fueron hallados los cuerpos tras el incendio, la autoridad llamó a familiares de posibles víctimas a trasladarse hasta el Servicio Médico Legal para colaborar con el proceso de identificación.

“Se insta a los familiares de estas personas que se puedan trasladar al Servicio Médico Legal, con la finalidad de poder entregar antecedentes respecto a la identificación de ellos”, explicó el seremi.

Barrientos agregó que también se podrán realizar diligencias científicas para confirmar las identidades. “También se le pueden tomar muestras y pruebas de ADN para corroborar, efectivamente, la veracidad de la identificación real de estas personas”, indicó.

Finalmente, la autoridad confirmó que la camioneta involucrada en este grave accidente mantenía una denuncia por apropiación indebida.

Mientras continúan los trabajos en el sitio del suceso, las autoridades deberán esclarecer la dinámica del choque, las causas del incendio y las eventuales responsabilidades asociadas a una de las emergencias viales más graves registradas recientemente en Santiago.