Argentina y la influencia de Maradona en la previa a la semifinal con Inglaterra: “Inspirarse sobre lo que hizo Maradona es complicado...” / NurPhoto

Argentina desarrolló este martes su último entrenamiento con miras a la semifinal del Mundial 2026, cuando enfrenten a Inglaterra este miércoles en Atlanta.

Será el primer cruce de esta generación trasandina con los británicos, cuestión que tiene más que motivado al plantel campeón del mundo.

“Este tipo de partidos me encantan, me motivan, tienen un condimento especial, me despiertan un montón de cosas. Es una selección a la que nunca enfrenté. Lo estoy viviendo con mucha alegría, mucha emoción, ansiedad. Quiero que llegue el día de mañana”, recalcó el volante Rodrigo de Paul, afrontando las críticas al sufrido derrotero del plantel en la actual Copa del Mundo.

“El fútbol es lindo porque abre mucho debate, está bien. Nosotros estamos tranquilos con nuestro proceso, entendiendo que siempre hay un montón de cosas para mejorar. Estamos entre los 4 y en la anterior fuimos campeones, eso nos deja muy tranquilos”, dijo el jugador del Inter Miami.

Quien tendrá un choque especial contra Inglaterra será Alexis Mac Allister, animador de la Premier League con el Liverpool, aunque le bajó el perfil a ese factor.

“Significa mucho por ser una semifinal, no creo que el hecho de jugar en Inglaterra cambie demasiado, todos queremos jugar este partido y somos super argentinos, lo único que queremos es representarla de la mejor manera. Capaz tengo esa ayuda de conocerlos y enfrentarlos todos los fines de semana”, dijo el mediocampista, afrontando también lo especial del juego ante la serie de recuerdos que han surgido por el emblemático triunfo en México 1986, con Diego Maradona a la cabeza.

“Inspirarse sobre lo que hizo Diego es complicado, hacer lo que hacía en la cancha es complicado, solo Leo (Messi) puede hacerlo. Estos días, de casualidad, empezaron a aparecerme videos del 86, a uno lo ayudan e intenta verlas y recordarlas. Ojalá podamos hacer algo parecido”, cerró Alexis Mac Allister.