La enorme diferencia de kilómetros recorridos entre los semifinalistas del Mundial 2026: hay un gran perjudicado

El Mundial 2026 cuenta con un factor que podría influir directamente en el rendimiento de las selecciones: las largas distancias recorridas entre las sedes ubicadas en Estados Unidos, México y Canadá.

A medida que avanzó el torneo, el calendario obligó a algunos equipos a recorrer miles de kilómetros más que otros para disputar sus partidos. Ahora, con las semifinales a la vista, estos datos volvieron a tomar relevancia.

Según un artículo publicado por The Athletic, Inglaterra es la selección que más kilómetros ha recorrido antes de disputar las semifinales, mientras que Francia es el equipo que ha tenido el menor desgaste logístico entre los cuatro semifinalistas.

Las estadísticas fueron obtenidas a partir del cálculo en las distancias en línea recta entre las bases de concentración de cada selección y las distintas sedes de los partidos desde el inicio del Mundial.

Inglaterra, el gran perjudicado

El elenco dirigido por Thomas Tuchel estableció su base de operaciones en Kansas City, aunque no disputó ningún partido en esa ciudad.

Desde allí, recorrió dos países y ocho ciudades: Dallas, Boston, Nueva Jersey, Atlanta, Ciudad de México y Miami, regresando a su concentración después de cada compromiso.

Con el traslado previsto hacia Atlanta para enfrentar a Argentina en semifinales, los “Tres Leones” alcanzarán cerca de 20.600 kilómetros recorridos, la cifra más alta entre las cuatro selecciones que siguen en competencia.

España, en segundo lugar

España aparece en el segundo lugar del listado con 14.200 kilómetros. El equipo de Luis de la Fuente comenzó el torneo con su base en Chattanooga, Tennessee, desde donde jugó dos encuentros en Atlanta y otro en Guadalajara.

Luego cruzó el país a lo ancho para afrontar la fase eliminatoria entre Los Ángeles y Dallas, un itinerario que incrementó considerablemente la distancia recorrida antes de instalarse nuevamente en Dallas para disputar la semifinal frente a Francia.

Argentina, en tercer puesto

Por su parte, Argentina acumuló 8.025 kilómetros hasta las semifinales. Los dirigidos por Lionel Scaloni iniciaron el Mundial con su concentración en Kansas City.

Desde allí viajaron a Dallas para disputar dos encuentros de la fase de grupos y luego se trasladaron a Miami para comenzar la etapa eliminatoria. Después de entrenarse en el predio de Inter Miami, el seleccionado viajó a Atlanta para jugar los octavos de final y posteriormente regresó a Kansas City para enfrentar a Suiza en cuartos.

El último traslado será nuevamente hacia Atlanta, donde buscará un lugar en la final frente a Inglaterra.

Francia, la gran beneficiada

Francia fue el equipo que menos kilómetros recorrió durante el Mundial. El seleccionado galo instaló su base en Waltham, en las afueras de Boston, y durante buena parte del torneo permaneció en la Costa Este de Estados Unidos.

Su calendario le permitió repetir prácticamente las mismas sedes durante la fase de grupos y las rondas eliminatorias, con partidos en Nueva Jersey, Boston y Filadelfia.

Recién para disputar la semifinal ante España deberá trasladarse a Dallas, lo que elevará su recorrido total hasta los 5.500 kilómetros, muy por debajo del resto de los semifinalistas.