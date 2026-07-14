Google Flood Hub en Chile: así funciona el mapa con IA que pronostica inundaciones en tiempo real ante fuerte temporal

Un agresivo sistema frontal golpeará esta semana a las regiones del centro y sur de Chile, desatando alertas masivas por eventuales desbordes. Para mitigar esta emergencia climática, la plataforma Google Flood Hub desplegó su sistema predictivo diseñado para anticipar la rápida crecida de los ríos rurales.

La herramienta digital procesa millones de datos meteorológicos y fotografías espaciales en tiempo real para proyectar catástrofes hídricas. Gracias a esta tecnología, los habitantes pueden visualizar con hasta una semana de anticipación las áreas críticas que terminarán bajo el agua, ganando tiempo valioso para resguardarse.

De acuerdo a los antecedentes entregados por la compañía tecnológica, este sistema se basa en inteligencia artificial para alimentar dos algoritmos clave. El reporte detalla que el Modelo Hidrológico calcula el volumen del caudal, mientras que el Modelo de Inundación estima la profundidad exacta que alcanzará la emergencia territorial.

Nuevas funciones y monitoreo satelital

Según explica la información oficial del buscador, la aplicación incorporó recientemente mapas históricos, vistas de cuencas y un panel de estaciones de medición mejorado. Estas nuevas herramientas permiten a los usuarios seguir con precisión milimétrica cómo se propaga una crecida a través de los sectores más vulnerables.

Para acceder a esta red preventiva, los instructivos de la empresa indican que los usuarios solo deben ingresar al sitio web y navegar por su cartografía interactiva. El sistema global, que opera en más de 100 países desde 2023, despliega diversos pines de colores sobre la pantalla para categorizar la urgencia de cada comunidad.

Ampliar

Ampliar

Alertas de colores en tiempo real

Finalmente, el manual de uso de la plataforma precisa que el icono azul refleja condiciones normales y el amarillo un nivel de caudal elevado. La entidad advierte el peligro inminente mediante marcadores rojos y cafés, informando la situación extrema para evitar víctimas fatales frente al colapso de la infraestructura hídrica.