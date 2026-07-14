130 años de historia: Japón y Chile abren concurso para crear logo de celebración de relaciones diplomáticas

Japón y Chile preparan la celebración de un nuevo hito en sus relaciones bilaterales. En 2027 ambos países conmemorarán los 130 años del establecimiento de sus vínculos diplomáticos, y para marcar la fecha la Embajada de Japón en Chile abrió una convocatoria para elegir el logotipo oficial de las actividades conmemorativas.

La iniciativa busca recibir propuestas de diseño que representen la historia compartida entre ambas naciones, además de valores como la amistad, la cooperación, el intercambio cultural y la proyección hacia el futuro.

GETTY IMAGES / Kagenmi Ampliar

Según informó la representación diplomática japonesa, podrán participar personas naturales con nacionalidad chilena o japonesa, quienes tendrán plazo hasta el viernes 31 de julio de 2026 para enviar sus propuestas.

El diseño ganador será seleccionado por el “Comité Ejecutivo del 130° Aniversario del Establecimiento de las Relaciones Diplomáticas entre Japón y Chile”, integrado por representantes de ambos países.

Entre los criterios de evaluación estarán la creatividad, originalidad, calidad gráfica, legibilidad y capacidad de adaptación del logo a distintos formatos y soportes.

¿Cómo participar?

Los postulantes deberán presentar una propuesta digital en formato PNG, JPG o PDF, con una versión a color y otra en blanco y negro. Además, deberán incluir una explicación conceptual del diseño, detallando la intención de la obra y su relación con los 130 años de amistad bilateral.

La Embajada de Japón estableció que las propuestas deberán ser originales y no haber sido utilizadas previamente, además de no infringir derechos de autor o marcas registradas. También se prohibió expresamente el uso de inteligencia artificial generativa para la elaboración del diseño.

El logotipo seleccionado será utilizado oficialmente en las actividades del aniversario y será anunciado de manera conjunta por las autoridades japonesas y chilenas.