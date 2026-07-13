Este lunes, la FIFA confirmó a Ismail Elfath como el árbitro para el partido entre Inglaterra y Argentina por las semifinales del Mundial 2026, en una decisión que ya está dando de qué hablar por una reciente historia que tuvo con Lionel Messi.

El juez estadounidense de 44 años dirigirá su cuarto partido en la presente Copa del Mundo, luego de haber impartido justicia en el empate entre Países Bajos y Japón, la victoria de España sobre Uruguay —ambos en la fase de grupos— y el triunfo de Noruega ante Brasil en los octavos de final.

Además, ha mostrado ocho tarjetas amarillas, ha expulsado a un jugador (Agustín Canobbio) y ha sancionado dos penales, ambos a la “canarinha” en su derrota contra los nórdicos.

Pero, más allá de sus desempeño en el torneo actual, lo que realmente ha generado suspicacias en torno al silbante nacido en Marruecos, son unas comentadas imágenes que tuvo en partidos de la MLS con Lionel Messi. También fue el cuarto juez de la final del Mundial 2022, donde Argentina fue campeón.

La primera fue en un duelo entre el Inter Miami y el Nashville el 21 de abril de 2024. En un momento del partido, el juez cobra una falta a favor de los rosas, la cual el “10” intenta jugar rápido, pero es interrumpida por el pitazo del réferi. Esto genera el enfado de la “Pulga”, quien de lejos le increpa, mientras Elfath levanta la mano pidiendo disculpas por el cobro.

Luego, en marzo de este 2026, volvieron a encontrarse, esta vez en un choque del Inter Miami ante Orlando City. Nuevamente, Messi reclamó un cobro del árbitro. “¡Siempre lo mismo vos! Cuenta a ambos equipos por igual”, le dijo el argentino, encarándolo frente a las cámaras, pero Elfath ni siquiera lo amonestó.